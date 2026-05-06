Vestermark overtræder miljøloven gentagne gange – kun én bøde på seks år

Landbruget Vestermark i Thisted Kommune har overtrådt miljøloven mindst 39 gange siden 2017, men kun én gang er det resulteret i en bøde. Nabos frustration over manglende handling viser behovet for strengere kontrol.

Mindst 39 gange har landbruget Vestermark i Thisted Kommune overtrådt miljøloven siden 2017. Kun én gang har det resulteret i en bøde. To af de mest alvorlige sager på ejendommen er blevet afsløret, og det har fået naboen Poul Pedersen til at tage til orde.

Han siger: Jeg ville jo ikke blande mig, men til sidst blev det altså for meget. For det skærer jo i mit hjerte, at landbruget ikke passer bedre på. Vestermark har gentagne gange været i fokus for miljøforurening, herunder udslip af gylle og kemikalier, der har skadet den lokale natur og dyrkbar jord. Ifølge miljømyndighederne har ejendommen ikke overholdt de nødvendige miljøstandarder, hvilket har ført til alvorlige konsekvenser for både miljøet og de omkringliggende landbrug.

Poul Pedersen, der bor i nærheden, har i flere år været vidne til de gentagne overtrædelser. Han fortæller, at han har forsøgt at ignorere problemet, men at det til sidst blev uundgåeligt at reagere. Jeg kan ikke se på, mens naturen bliver ødelagt, siger han. Vestermark har tidligere været underlagt en række sanktioner, men kun få af dem har resulteret i økonomiske straffe.

Dette har ifølge eksperter ført til en manglende respekt for miljøreglerne blandt landmændene. Miljøorganisationer har krævet strengere kontrol og højere bøder for gentagne overtrædelser, men indtil videre har myndighederne ikke handlet konsekvent. Vestermark er et eksempel på, hvordan manglende overholdelse af miljøloven kan have alvorlige konsekvenser for både miljøet og de omkringliggende samfund. Sagen viser, at der er behov for en mere effektiv håndhævelse af miljøreglerne for at beskytte naturen og sikre bæredygtig landbrugsudvikling





