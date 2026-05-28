Vestas investerer 100 millioner i Lem: Flere nyheder fra Midt- og Vestjylland

Vestas flytter produktion til Lem med 100 mio. kr. investering. Thisted godkender energiprojekter mod borgernes vilje. Beatles-single på auktion. Trafikstyrelse underbemandet. Borger vil bruge peberspray mod ulve.

Vestas investerer omkring 100 millioner kroner i sin produktionsfacilitet i Lem, hvor 370 ansatte fra fabrikken i Ringkøbing fremover får arbejdsplads. Investeringen glæder borgmester Lone Andersen, der kalder det et tegn på, at Vestas ser sig som en del af Ringkøbing-Skjern Kommune i fremtiden.

Samtidig blev to store energiprojekter i Thisted Kommune stemt igennem af kommunalbestyrelsen onsdag aften, på trods af at borgerne i området havde stemt imod dem. Det drejer sig om et vindmølle- og solcelleprojekt ved Røjkær samt et vindmølleprojekt ved Spolum. Kommunalbestyrelsen forholder sig til fem tematikker, herunder lokal opbakning, som er baseret på over 4000 besvarelser fra et spørgeskema. I Mønsted blev en gasledning gravet over torsdag morgen, men gassen antændte ikke, og brandfolk sikrede området, indtil gasselskabet afbrød forbindelsen.

Torsdag er også sidste chance for at bruge det fysiske Rejsekort i Jylland og på Fyn. En Beatles-single signeret af John Lennon under hans besøg i Thisted i 1970 kommer nu under hammeren hos Bruun Rasmussen. Singlen med numrene 'The Ballad of John and Yoko' og 'Old Brown Shoe' blev signeret i Thisted Musikbutik, og den er vurderet til 20.000 kroner. Auktionen foregår online 8. juni.

I Thisted er der også en bihenter klar til at rykke ud, hvis der opdages en bisværm. Trafikstyrelsens tilsyn med dansk luftfart har været præget af mangel på uddannet personale og underbemanding, hvilket Politiken har afdækket. Styrelsen havde kun én fuldt uddannet inspektør til at føre tilsyn med ni danske lufthavne, hvilket professor Simon Bennet kalder en uacceptabel situation. Trafikstyrelsen forsikrer dog, at sikkerheden altid har været på et højt niveau.

Vejret torsdag byder på temperaturer mellem 13 og 21 grader, køligst ved vestkysten, med svag til jævn vind og risiko for dis eller tåge om natten. Endelig har Midt- og Vestjyllands Politi modtaget en forespørgsel fra en kvinde, der spørger, om man må forsvare sig med peberspray mod ulve, da hun ofte går tur i skovene omkring Silkeborg. Hun efterlyser bedre muligheder for selvforsvar for almindelige borgere.

Disse historier viser et bredt udsnit af begivenheder i Midt- og Vestjylland, fra erhvervsinvesteringer og energiudvikling til kultur, sikkerhed og dyreliv





Medier: Flere døde i tragisk skolebus-ulykke i BelgienIfølge belgiske medier mistede flere livet, da et tog påkørte en skolebus i Østflandern.

Bandekonflikt og biltyveri i Herning-Ikast-området samt flere lokale ulykkerPolitiassistent Morten Slot informerer om, at den aktuelle konflikt i Herning-Ikast har rødder i to kendte, hvoraf den ene er ulovlig, og at en 84-årig kvinde har anmeldt et gentaget biltyveri med den rigtige nøgle. Samtidig omkom en 37-årig mand i en faldskærmsulykke, og en 49-årig mand med to børn var involveret i et biluheld på Hjøllundvej, hvor alkoholpåvirkning blev påvist. Desuden udtrykker cykelrygteren Jonas Vingegaard sin taknemmelighed for danske fans og italienske flag under Giroen.

100 brandfolk rykker ud til brand ved jødisk supermarked i LondonJødiske mål er flere gange de seneste måneder brudt i brand i London. Flere hændelser har ramt Golders Green.

100 ton affald fra Aalborg Karneval sorteres og omdannes til energi hos NordværkI flere dage sorterer og genanvender Nordværk de 100 ton affald, der er indsamlet fra Aalborg Karneval, og omdanner materialet til energi. Projektet viser, hvordan store begivenheder kan bidrage til bæredygtig affaldshåndtering og energiproduktion i regionen.

