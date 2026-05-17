Verdenssundhedsorganisationen erklærer ebola-udbruddet for folkesundhedskrise af international betydning

En frygtet sygdom, Bundibugyo-varianten af ebola, har spredt sig til flere lande og nået en storby. Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret udbruddet for folkesundhedskrise af international betydning. Udbruddet vokser i DR Congo med 8 laboratoriebekræftede smittetilfælde og 246 formodede tilfælde

En frygtet sygdom har spredt sig til flere lande og nået en storby – og nu tager verdens førende sundhedsorganisation et klart skridt. Supermarkederne lokker med \" faste lave priser \" – men eksperter advarer nu danskerne om skjult fælde Verdenssundhedsorganisationen WHO har erklæret ebola-udbruddet i DR Congo og Uganda for en offentlig sundhedskrise af international betydning – også kaldet en PHEIC.

Udbruddet vokser Ifølge WHO var der lørdag 8 laboratoriebekræftede smittetilfælde og 246 formodede tilfælde i provinsen Ituri i DR Congo. Sygdommen formodes at have kostet 80 mennesker livet i landet. Om få år er over 1 million danskere udsatte: Nu vil politikerne forbyde noget, som har været brugt i årtier I Uganda er to smittetilfælde bekræftet, hvoraf den ene patient er afgået ved døden. Begge smittede havde kort forinden opholdt sig i Ituri-provinsen.

Situationen er yderligere blevet forværret af, at en person i DR Congos hovedstad Kinshasa lørdag testede positiv for sygdommen efter enrecent rejse til Ituri





