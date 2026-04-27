Verdens største flowbatteri under opførelse i Schweiz

Det schweiziske firma Flexbase bygger et 2,1 GWh flowbatteri i Laufenburg, der skal lagre energi fra sol- og vindkraft. Batteriet forventes at blive verdens største af sin slags.

Byggeriet af et banebrydende strømningsbatteri er nu officielt i gang i Laufenburg, det nordlige Schweiz. Projektet, der drives af det schweiziske firma Flexbase, markerer et betydeligt skridt fremad inden for energilagringsteknologi og har potentiale til at revolutionere måden, vi håndterer vedvarende energi på.

Udgravningen til batteriet er imponerende 27 meter dyb, hvilket understreger den massive skala af denne installation. Flexbase har sat sig for at konstruere et flowbatteri med en kapacitet på hele 2,1 GWh, hvilket ifølge selskabet vil gøre det til det største af sin slags i verden. Dette batteri er ikke blot en teknologisk bedrift, men også et vigtigt element i bestræbelserne på at integrere mere sol- og vindenergi i det europæiske elnet.

Det gigantiske flowbatteri er designet til at lagre overskydende energi genereret fra sol- og vindkraftanlæg. Denne lagringskapacitet er afgørende for at sikre en stabil og pålidelig energiforsyning, selv når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Med en energilagringskapacitet på 2,1 GWh og en effekt på 1,2 GW vil batteriet kunne levere energi til et betydeligt antal husholdninger og virksomheder. Flowbatterier adskiller sig fra traditionelle batterier, såsom lithium-ion-batterier, ved at bruge flydende elektrolytter til at lagre energi.

Denne teknologi tilbyder flere fordele, herunder længere levetid, højere sikkerhed og mulighed for at skalere kapaciteten uafhængigt af effekten. Flexbase har valgt flowbatteriteknologien netop på grund af dens potentiale til at imødekomme de specifikke behov for storskalalagring af vedvarende energi. Projektet i Laufenburg er et eksempel på, hvordan innovative energilagringsløsninger kan bidrage til at accelerere overgangen til en mere bæredygtig energifremtid.

Det er også et signal til andre virksomheder og investorer om, at der er et stort potentiale i at udvikle og implementere denne type teknologi. Udbredelsen af vedvarende energikilder som sol og vind er afgørende for at reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer og bekæmpe klimaforandringer. Men disse energikilder er intermitterende, hvilket betyder, at deres produktion varierer afhængigt af vejret. For at kunne udnytte vedvarende energi fuldt ud er det nødvendigt at have effektive energilagringsløsninger, der kan udjævne disse variationer.

Flowbatteriet i Laufenburg er et skridt i den rigtige retning, men der er stadig behov for yderligere investeringer og innovation inden for energilagringsteknologi. Udover flowbatterier er der også andre lovende teknologier under udvikling, såsom lithium-ion-batterier, hydrogenlagring og pumped hydro storage. Hver af disse teknologier har sine egne fordele og ulemper, og den bedste løsning vil afhænge af de specifikke behov og forhold.

Flexbase's projekt er ikke kun vigtigt for Schweiz, men også for resten af Europa, da det kan fungere som en model for andre lande, der ønsker at investere i storskalalagring af vedvarende energi. Det er et bevis på, at teknologisk innovation kan spille en afgørende rolle i at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig fremtid. Projektet forventes at bidrage væsentligt til at stabilisere elnettet og reducere CO2-udledningen i regionen





