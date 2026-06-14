Verdens første slutdeponi for brugt atombrændsel nærmer sig idriftsættelse i Finland

Finlands slutdeponi for brugt atombrændsel forventes at blive taget i brug inden årets udgang eller begyndelsen af næste år. Strålingssikkerhedsmyndigheden STUK kræver dog yderligere forbedringer.

Verdens første slutdeponi for brugt atombrændsel er ved at blive taget i brug i Finland . Anlægget, som er bygget af selskabet Posiva , ligger på den finske vestkyst tæt ved atomkraftværket Olkiluoto i Eurajoki.

Det forventes at modtage det første nukleare affald i slutningen af dette år eller i begyndelsen af næste år. Strålingssikkerhedsmyndigheden STUK har dog påpeget, at der er behov for forbedringer, inden anlægget kan tages i brug. Myndigheden har krævet, at Posiva udbedrer visse tekniske fejl og mangler, især omkring håndteringen af brændselskapslerne og sikkerhedssystemerne. Slutdeponiet er bygget i klippegrunden omkring 450 meter under jordoverfladen.

Det består af et netværk af tunneller, hvor det brugte atombrændsel indkapsles i kobberkapsler og derefter anbringes i borehuller i tunnelsiderne. Herefter fyldes hullerne med bentonitler, som skal forhindre grundvand i at trænge ind og sprede radioaktivitet. Kapslerne er designet til at modstå korrosion i op til 100.000 år. Hele processen er automatiseret og styres fra et kontrolrum over jorden.

Det såkaldte 'varme kammer' på billedet er den facilitet, hvor brændselsstave håndteres og kapsles ind. Projektet har været under planlægning i årtier og har kostet milliarder af euro. Det er et banebrydende skridt for håndteringen af højradioaktivt affald, som ellers opbevares midlertidigt på atomkraftværker over hele verden. Hvis anlægget godkendes af STUK, vil det danne præcedens for andre lande med atomkraft, herunder Sverige, der også planlægger et lignende depot.

Finlands beslutning om at gå videre med slutdeponiet har vakt international opmærksomhed, men også debat om sikkerheden ved langtidsopbevaring af atomaffald. Mange forskere og miljøorganisationer følger projektet nøje for at lære af erfaringerne. Teknisk set er udfordringerne store. Kapslerne skal være absolut tætte, og deponiet skal modstå både jordskælv og fremtidige istider.

STUK har fokus på kvaliteten af svejsningerne på kobberkapslerne og test af bentonitlerens egenskaber. Posiva har allerede gennemført omfattende tests i et underjordisk laboratorium kaldet ONKALO, som ligger ved siden af selve deponeringsanlægget. Her har man simuleret de forhold, kapslerne vil blive udsat for i den reelle opbevaring. De foreløbige resultater er lovende, men myndighederne insisterer på, at alle krav skal være opfyldt, før affaldet kan deponeres permanent.

Slutdeponiet repræsenterer en milepæl i atomaffaldshåndteringen. Hidtil har brugt brændsel typisk været opbevaret i bassiner på værkerne eller i tørre opbevaringscontainere. Finland er det første land i verden, der har fået en politisk og teknisk godkendelse til at bygge et permanent depot. Processen har krævet tæt samarbejde mellem myndigheder, forskere og industri.

Selvom der stadig er tekniske udeståender, er optimismen stor blandt projektets deltagere. Når anlægget først er i drift, forventes det at modtage alt brugt brændsel fra Finlands to atomkraftværker over de næste 100 år. Herefter vil deponiet blive forseglet og efterladt til fremtidige generationer - en arv, som skal vare i tusindvis af år





ingdk / 🏆 6. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Finland Atomaffald Slutdeponi Posiva Kernekraft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elon Musk øger sin formue med børsnotering af SpaceXMed nu er Elon Musk verdens rigeste mand efter en børsnotering af SpaceX, der har øget hans formue med en faktor af tre. Det er en markant øgning af afstanden til resten af verdens dollar-milliardærer.

Read more »

Elon Musk børsnoterer SpaceX og bliver verdens første billionærArtiklen fortæller om Elon Musks plan om at børsnotere SpaceX for at bygge datacentre i rummet, hvilket vil gøre ham til verdens første billionær. Den inkluderer et møde mellem Musk og danske Esben Pedersen i 2010 og diskuterer Musks evne til at sælge en fortælling om en uendelig fremtid.

Read more »

USA forbereder næste fodbold-VM i kølvandet på 32 års tryghedMed Mexico og Canada som værter vil verdens største sport, fodbold, ankomme til USA igen, hvor de statslige stadioner bliver brugt, men kritikerne klager over usikkerhed og kulturel erindring. Samtidig genereres debat om 1.) amerikansk kærlighed til sport 2.) patriotisk tillid 3.) brug af stadioner 4.) medfødte forbehold 5.) børns hovedstød og demens, som DBU reagerer på.

Read more »

Jason Derulo lagt for had: Har svinedyrt og ‘ondskabsfuldt’ hajbassin i sit gulvEn dyreværnsorganisation mener ligefrem, at popstjernen »bringer nogle af verdens mest spektakulære havarter tættere på udryddelse«.

Read more »