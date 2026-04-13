Venstre ser økonomisk politik som den største udfordring i regeringsforhandlingerne

Venstre deltager i regeringsforhandlinger med Socialdemokratiet, men den økonomiske politik forventes at blive den største udfordring. Partiet ønsker reelle drøftelser om en reformkurs.

Forsvar, sikkerhed, velfærd, rent drikkevand og sprøjteforbud er områder, hvor Socialdemokratiet og Venstre forventes at kunne finde fælles fodslag, men spørgsmålet om økonomisk politik kan vise sig at blive den store udfordring i de igangværende regeringsforhandlinger. Dette er budskabet fra Venstre s næstformand, Stephanie Lose , der udtalte sig ved ankomsten til Statsministeriet mandag, hvor regeringsforhandlingerne med statsminister Mette Frederiksen (S) er genoptaget.

Lose understreger, at Venstre deltager i forhandlingerne med et ønske om reelle drøftelser, med henblik på at kunne indgå i en kommende regering. Venstre betragter en ansvarlig økonomisk politik som en afgørende forudsætning for enhver regeringsdeltagelse. Sophie Løhde og Morten Dahlin er til stede for at støtte Lose under forhandlingerne, mens formanden Troels Lund Poulsen er fraværende på grund af en akut øjenoperation. Venstre er blevet budt velkommen tilbage til forhandlingerne efter krav fra Moderaterne, som i sidste uge signalerede, at de ikke ville vende tilbage til forhandlingsbordet uden Venstre og De Konservative.

Lose understreger, at Venstres primære mål er at bidrage til at flytte Danmark i den rigtige retning, og at en ansvarlig økonomisk politik er afgørende for at nå dette mål. Efter folketingsvalget har Venstre fremhævet to primære muligheder: enten at gå i opposition eller at forsøge at danne en såkaldt blå midterregering, uden Socialdemokratiet. En regering, hvor både Socialdemokratiet og Venstre indgår, ses ikke som den mest oplagte løsning, men Lose understreger, at Venstre er til stede for at undersøge den reelle villighed til en reformkurs. Hun påpeger, at netop reformkurser og investeringer i virksomhedernes konkurrenceevne kan blive en vanskelig knast i forhandlingerne med Socialdemokratiet.

Lose udtrykker håb om seriøse drøftelser om, hvilke initiativer der er nødvendige, både set fra Venstres og Socialdemokratiets perspektiv. Trods de forventede udfordringer på det økonomiske område, forventer Lose, at Socialdemokratiet og Venstre vil kunne enes om spørgsmål som rent drikkevand og sprøjteforbud. Hun afviser samtidig den fremstilling af Venstre, der er blevet præsenteret under valgkampen, hvor Venstre blev udlagt som værende ligeglade med rent drikkevand. Lose understreger, at rent drikkevand er et af Venstres ultimative krav, og at de er trygge ved at kunne finde løsninger i fællesskab på dette område, herunder også sprøjteforbud.

Den økonomiske politik fremhæves som den største udfordring i regeringsforhandlingerne. Venstre, som deltager i forhandlingerne, ser enighed på andre områder, eksempelvis inden for forsvar, sikkerhed og velfærd, som mulige fokusområder. Diskussionerne om økonomisk politik vil være afgørende for, om Venstre kan se sig selv i en kommende regering, og Lose pointerer, at Venstre kommer til forhandlingerne med det formål at afsøge mulighederne for en reformkurs. Forhandlingerne mellem de to partier vil vise, om der kan opnås enighed om den økonomiske politik og dermed banes vejen for et samarbejde. Vigtigheden af en ansvarlig økonomisk politik bliver fremhævet af Venstre som en nøglefaktor. Lose udtrykker håb om en konstruktiv dialog med Socialdemokratiet for at finde fælles løsninger på de udfordringer, Danmark står overfor. Der er fokus på konkrete forslag og udveksling af holdninger med henblik på at skabe et bredt fundament for den fremtidige regeringsførelse.





