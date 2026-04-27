Venstre presser på: Kræver magtfuld post, hvis Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister

Efter en uge med politisk uro og skiftende signaler er der igen bevægelse i forhandlingerne om en ny regering. Venstre og de blå partier kræver en anden kongelig undersøger end Mette Frederiksen, mens Socialdemokratiet fastholder deres støtte til hende. Den politiske uro fortsætter med at dominere den danske dagsorden, mens forhandlingerne om en ny regering stadig er i gang.

Venstre øger presset: Kræver magtfuld post, hvis Mette Frederiksen skal fortsætte som statsminister. Efter endnu en uge med politisk uro og skiftende signaler er der igen bevægelse i de langvarige forhandlinger om en ny regering.

Den seneste uge har budt på en pause i de egentlige forhandlinger, men ikke i de politiske aktiviteter. Lars Løkke Rasmussen (M) har i sin rolle som fungerende udenrigsminister været i Luxembourg, mens statsminister Mette Frederiksen (S) deltog i et EU-topmøde i Cypern med fokus på blandt andet økonomisk støtte til Ukraine. Vejen mod en ny regering er fortsat præget af uenigheder. I sidste uge meldte de blå partier ud, at de ønsker en anden kongelig undersøger end Mette Frederiksen.

Udmeldingen kom efter, at Venstres Troels Lund Poulsen og De Konservatives Mona Juul offentliggjorde oplysninger fra forhandlingslokalet. Ifølge dem havde Socialdemokratiet givet udtryk for, at velfærdsforliget ikke længere stod ved magt. Den melding fik begge partier til at betragte forhandlingerne som afsluttede fra deres side. Lars Løkke Rasmussen fik efterfølgende bekræftet hos statsministeren, at forliget fortsat gælder, men episoden har bidraget til en allerede anspændt situation.

I weekenden fulgte yderligere kritik fra blå blok, hvor Løkke blev beskyldt for vælgerbedrag, hvis han vælger at indgå i en regering hen over midten. Det er endnu uvist, hvilke partier der deltager, og hvilke emner der vil være på dagsordenen. Den manglende gennemsigtighed er efterhånden blevet en fast del af forløbet, hvor detaljer om både deltagere og indhold ofte først kommer frem efterfølgende.

I 2022 tog det 42 dage at danne den nuværende SVM-regering, som siden har været genstand for stor debat. Spørgsmålet er, om de nuværende forhandlinger vil overgå denne rekord, eller om der snart kan præsenteres en løsning. Indtil videre må vælgerne fortsat afvente udfaldet. Lækkede informationer fra forhandlingerne: Nu sender Mette Frederiksen skarp stikpille til Troels Lund Poulsen.

Den politiske uro fortsætter med at dominere den danske dagsorden, mens forhandlingerne om en ny regering stadig er i gang. Socialdemokratiet har gentagne gange understreget, at de ønsker at fortsætte med Mette Frederiksen som statsminister, men Venstre og de øvrige blå partier har klart tilkendegivet, at de ikke vil støtte en regering, hvor hun fortsætter i posten. Dette har ført til en stærkt polariseret debat, hvor begge sider har forsøgt at vinde sympati hos vælgerne.

Den seneste udvikling viser, at Mette Frederiksen har sendt en skarp stikpille til Venstres formand, Troels Lund Poulsen, efter at han har været en af de mest udtalte kritikere af hendes ledelse. Dette har yderligere hærdet fronten mellem de to partier og gjort det endnu sværere at finde en fælles løsning. Samtidig er der stadig mange ubesvarede spørgsmål om, hvilke partier der vil være med i en eventuel regering, og hvilke emner der vil være på dagsordenen.

Den manglende gennemsigtighed i forhandlingerne har ført til frustration hos både politikerne og vælgerne, der stadig venter på en klar løsning. Det er endnu uvist, om forhandlingerne vil kunne afsluttes inden for en overskuelig fremtid, eller om de vil fortsætte i flere uger endnu. I mellemtiden må danskerne følge med i de politiske udviklinger og afvente, hvordan situationen udvikler sig





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Venstre Mette Frederiksen Regeringsforhandlinger Politisk Uro Troels Lund Poulsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lokaltog: Menneskelige fejl uundgåelige – Sikkerhed på lokalbaner kræver store investeringerEfter en togulykke på Gribskovbanen diskuterer Lokaltogs sikkerhedschef menneskelige fejl og nødvendigheden af at forbedre sikkerheden på lokalbaner. Artiklen undersøger omkostningerne ved implementering af akseltællere og Eurobaliser, samt de tekniske udfordringer forbundet med at opgradere sikringsanlæg.

Read more »

En særlig magtfuld post skal være betalingen for igen at gøre Mette Frederiksen til statsminister, mener Venstres baglandVenstre-toppen skal fravriste Finansministeriet fra Socialdemokratiet, hvis der skal laves en regering hen over midten, mener mange af Venstres byrådsmedlemmer.

Read more »

21-årig sigtet for besiddelse af massiv narkomængde – anklager kræver varetægtsfængslingEn 21-årig mand er blevet sigtet for at være i besiddelse af over 200 kilo amfetamin og 4 kilo kokain. Anklagemyndigheden vil lørdag anmode om varetægtsfængsling i Dommervagten ved Vestre Fængsel.

Read more »

Vægttabsmedicin kræver motion for at virke optimaltNy undersøgelse viser at motion er afgørende for resultater og sundhed, selv når man tager vægttabsmedicin som Ozempic. Manglende motion kan føre til dårligere resultater og risici, som f.eks. synstab. Medicinen bør kombineres med livsstilsændringer.

Read more »

Venstre kræver finansministerposten i ny regeringEt stort flertal af Venstres byrådsmedlemmer mener, at partiet bør sikre sig finansministerposten, hvis de skal indgå i en regering ledet af Mette Frederiksen. De ser posten som afgørende for reel indflydelse på den økonomiske politik. Partiets ledelse nedtoner dog vigtigheden af specifikke ministerposter og fokuserer på politikken.

Read more »

Bertel Haarder skærer igennem: Venstre skal indgå i den her regeringVenstrekoryfæet Bertel Haarder kommer nu med et klart opråb og ønske til sit parti

Read more »