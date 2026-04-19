Venstre-formand fortsat sygemeldt efter akut øjenoperation

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, skal fortsat holde sig fysisk i ro efter en akut operation for nethindeløsning. Han udtrykker lettelse over at have undgået synstab og fortsætter sit politiske arbejde via telefonen.

Venstre s formand, Troels Lund Poulsen , fortsætter sin sygemelding efter en akut øjenoperation for nethindeløsning . Selvom hans helbred er i bedring, følger han lægernes anbefaling om at holde sig fysisk i ro de kommende uger. Poulsen, der blev opereret i starten af april midt under igangværende regeringsforhandlinger, udtrykker stor lettelse over, at han ikke mistede synet. Han understreger, at han ikke vil tage chancer med sit helbred og syn.

På grund af den fortsatte restitution vil det vare noget tid, før han fysisk kan deltage i møder. I mellemtiden holder han tæt kontakt med sine partikolleger og lederkolleger via telefonen, som han benytter flittigt til drøftelser. Poulsen kunne desværre ikke deltage i de seneste regeringsforhandlinger i Statsministeriet, hvor han blev erstattet af partiets næstformand, Stephanie Lose, samt Sophie Løhde og Morten Dahlin. Lose udtalte efterfølgende, at Venstre forventer at blive inviteret til yderligere møder. Nethindeløsning er en tilstand, hvor nethinden løsnes fra sit underlag, hvilket uden rettidig behandling kan føre til blindhed. Operation er dog oftest succesfuld i at genplacere nethinden.





