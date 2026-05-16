Venster-spillet med landbruget i front

Venstres seneste beslutning om at støtte et nationalt sprøjteforbud er blevet met med kritiske højder i Socialdemokratiet, hvor de mener, at partiet har brudt sit eget valgforslag. Parteret mener, at de kunne have fodret udfordringen indenfor den grønne trepart. Parteret mener ellers, at landbruget må løse sine egne opgaver og problemer, og Venstre må prøve at agere i den verden, de er i.

Jens Otto Krags gamle citat er mange gange blevet hevet frem, og det kunne man passende gøre igen fredag i denne uge. Herefter meldte Venstres formand, Troels Lund Poulsen, nemlig ud, at partiet nu støtter et nationalt sprøjteforbud.

Det er noget, partiet ellers i valgkampen meldte ud, at man ikke gik ind for, og at man i stedet ville håndtere udfordringen indenfor den grønne trepart. Det er ikke alle, der er lige begejstrede for den seneste melding fra Venstre. Landmanden Morten Agger fra Hygum mener, at partiet burde have holdt fast i modellen med at løse det i gennem den grønne trepart.

- Vandværkerne, jeg snakker med, og folkene, der står bag dem, fortæller, at i rigtigt store dele af landet, er der ingen grund til at gøre noget, siger han.

Tilsvarende mener Ib Lauritsen, borgmester i Ikast-Brande Kommune, valgt for netop Venstre, at den seneste melding fra partiet er en nødvendighed.



Meddeler Venstres pressetjeneste, at partiet lørdag ikke har yderligere kommentarer





