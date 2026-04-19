Velliv udbetaler 350 millioner kroner i omkostningsrabatter til kunderne

Pensionsselskabet Velliv glæder sine kunder med en stor udbetaling af omkostningsrabatter, kendt som VellivKroner. Initiativet skal styrke kundernes langsigtede opsparing ved at sænke omkostningerne, hvilket kan resultere i markant højere pensionsformuer over tid.

Velliv , et af Danmarks førende pensionsselskaber, sender denne lørdag en glædelig nyhed ud til sine hundredtusindvis af kunder. Selskabet vil i alt fordele 350 millioner kroner i form af omkostningsrabatter, kaldet Velliv Kroner. Denne generøse gestus er en del af Velliv s strategi om at sikre sine kunder den bedst mulige langsigtede opsparing. Ved at reducere omkostningerne ved at investere kundernes pensionsmidler, sikrer Velliv , at en større del af afkastet forbliver hos kunden og dermed bidrager til en potentielt højere pensionsformue. Kommerciel direktør Søren Husted udtaler, at Velliv Kroner er et direkte resultat af selskabets ønske om at tilbyde markedets laveste omkostninger. Han forklarer kernen i initiativet: Lave omkostninger fører til en højere pensionsopsparing, hvilket er det ultimative mål for medlemskabet af Velliv s kundefællesskab. Dette initiativ understreger Velliv s engagement i at prioritere kundernes økonomiske fremtid.

Omkostningsrabatten, der udbetales, svarer til en reduktion på 0,15 procentpoint på de samlede investeringsomkostninger. Selvom dette tal måske virker beskedent ved første øjekast, har det en betydelig effekt, når det anvendes på store pensionsformuer. For at illustrere effekten, betyder en reduktion på 0,15 procentpoint for en kunde med en million kroner stående på sin pensionskonto, at vedkommende sparer omkring 1.500 kroner årligt. Over flere årtier kan denne besparelse akkumulere sig til et betragteligt beløb. Vellivs egne beregninger viser, at en 30-årig kunde med en opsparing på 500.000 kroner, en årsløn på samme niveau og en pensionsindbetaling på 12 procent potentielt kan se frem til yderligere 150.000 kroner på sin pensionskonto, når vedkommende skal trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er dog vigtigt at bemærke, at det præcise beløb afhænger af, hvordan rabatten fastsættes i fremtiden, da niveauet kan variere fra år til år baseret på selskabets driftsresultater og investeringsafkast. Denne ordning er et fremragende eksempel på, hvordan selv små justeringer i gebyrer og omkostninger kan have en markant og positiv indvirkning på den samlede opsparing på lang sigt. Princippet om renters rente spiller en afgørende rolle her, idet lavere omkostninger betyder, at en større andel af afkastet geninvesteres, hvilket over tid skaber en eksponentiel vækst i formuen.

Initiativet med VellivKroner sender et klart signal om, at pensionsselskabet aktivt arbejder for at forbedre kundernes pensionsvilkår. Ved at fokusere på omkostningsreduktioner anerkender Velliv, at dette er en af de mest effektive måder at øge den langsigtede pensionsopsparing på. Mange danskere er måske ikke fuldt ud bevidste om, hvor stor en indflydelse pensionsomkostninger kan have på deres fremtidige økonomiske sikkerhed. Vellivs proaktive tilgang med at udbetale disse rabatter hjælper med at øge bevidstheden om dette emne og giver samtidig konkrete økonomiske fordele til kunderne. Det er en win-win-situation, hvor selskabets fokus på effektivitet og omkostningsstyring direkte gavner kundernes pensionsformuer. Fremtiden for pension er utvivlsomt præget af et øget fokus på kundernes reelle afkast efter omkostninger, og Velliv placerer sig her i front med et initiativ, der både er gennemsigtigt og gavnligt for den enkelte opsparer. Det understreger vigtigheden af at vælge en pensionsudbyder, der prioriterer lave omkostninger og kundernes langsigtede økonomiske velvære





