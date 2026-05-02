Velgørenhedskoncert fortsætter til ære for afdød initiativtager

Familien bag en populær velgørenhedskoncert fortsætter traditionen til ære for Jens Christian Christensen, der iværksatte arrangementet, men desværre ikke selv fik oplevet succesen. Koncerten, med Lars Lilholt Band som hovedattraktion, samler ind til Musik for Livet under Kræftens Bekæmpelse.

Kald det kærlighed – kald det lige hvad du vil. Disse ord fra Lars Lilholt s populære sang resonerede stærkt under den velgørenhedskoncert , som Kate Christina Fogtmanns mand, Jens Christian Christensen , iværksatte sidste år.

En koncert, han planlagde med stor omhu og engagement, men desværre ikke selv fik mulighed for at opleve. Ikke desto mindre lever hans ånd og familiens ønske om at ære hans minde videre gennem fortsættelsen af dette hjertevarme initiativ. Den overvældende succes fra sidste års koncert har overbevist familien om at gøre arrangementet til en årlig tradition, der vil finde sted hver sommer.

Kate Christina Fogtmann udtrykker sin overbevisning om, at dette ville have gjort Jens Christian utroligt stolt, da det demonstrerer familiens fortsatte samhørighed og engagement i en sag, der lå ham så nært. Jens Christian var en stor beundrer af Lars Lilholt, og denne passion er nu blevet delt af hele familien, hvilket gjorde valget af kunstner til årets koncert helt naturligt.

Lars Lilholt Band er derfor igen i år hovedattraktionen ved velgørenhedskoncerten, der afholdes den 4. juli 2026 i Vorgod-Barde Hallen nær Herning. Sidste års koncert genererede et imponerende overskud på 170.000 kroner, som familien med glæde donerede til Musik for Livet, en organisation under Kræftens Bekæmpelse, der fokuserer på at støtte børn og unge, der kæmper med kræft. Årets overskud vil ligeledes gå til dette vigtige formål.

Kate Christina Fogtmann håber på at kunne gentage succesen og indsamle et lignende beløb, men understreger, at det vigtigste er at kunne bidrage med en betydelig donation til organisationen. Hun har overvejet at udvide donationens fokus til også at omfatte Danske Hospitalsklovne eller familieplejere i fremtiden, men har besluttet at fortsætte med at støtte Musik for Livet i år. Koncerten tiltrækker et bredt publikum, fra unge til ældre, og familien håber på at kunne gentage denne brede appel i år.

Kate Christina Fogtmann udtrykker et ønske om, at traditionen kan fortsætte i mange år fremover, men erkender samtidig, at Lars Lilholt ikke vil leve evigt, og at der på et tidspunkt vil være behov for at finde en ny kunstner til at videreføre traditionen. Familien er dog taknemmelige for, at Lars Lilholt igen i år har accepteret at optræde, og de ønsker at fortsætte samarbejdet så længe som muligt, både for at skabe en mindeværdig begivenhed og for at ære Jens Christian Christensen og hans engagement.

For at sikre koncertens fortsatte succes og samtidig skabe en mere intim atmosfære, planlægger Kate Christina Fogtmann at flytte arrangementet til familiens landsted i Hoven, sydøst for Skjern, næste år. Hun har allerede inviteret Lars Lilholt til at optræde igen næste år. Årets velgørenhedskoncert varer fra klokken 14.00 til klokken 20.00 og billetter er stadig tilgængelige. Familien opfordrer alle, der ønsker at støtte en god sag og samtidig nyde en fantastisk koncertoplevelse, til at købe billetter.

Koncerten er mere end blot et musikarrangement; det er en hyldest til en elsket mand, et udtryk for familiens samhørighed og en mulighed for at gøre en forskel i livet for børn og unge, der kæmper med kræft. Det er en fejring af livet, kærligheden og den positive indflydelse, Jens Christian Christensen havde på alle omkring ham.

Familien er overvældet af den støtte, de har modtaget fra lokalsamfundet og fra Lars Lilholt, og de ser frem til at skabe endnu en uforglemmelig begivenhed i år. De håber, at koncerten vil inspirere andre til at engagere sig i velgørenhedsarbejde og til at støtte de organisationer, der gør en forskel i samfundet





