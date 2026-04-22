Velfærdsforliget i fare: Politisk krise truer pensionsalderen

Uenighed om velfærdsforliget mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Moderaterne skaber politisk krise. Partierne er uenige om fremtiden for pensionsalderen og forligets gyldighed.

En alvorlig krise truer med at underminere et af de mest fundamentale aftaler i dansk politik – velfærdsforliget . Forliget, der automatisk hæver pensionsalderen i takt med danskernes stigende levealder, er nu genstand for intens debat og uenighed mellem de politiske partier.

Venstre, Konservative og Moderaterne insisterer på en øjeblikkelig genbekræftelse af forliget, mens Socialdemokratiet foretrækker at vente, indtil en ny regering er dannet. Denne uenighed har skabt betydelig tvivl om forligets fremtid og potentielle konsekvenser for det danske samfund. Kerneproblemet ligger i Socialdemokratiets løfte om at bremse stigningen i pensionsalderen under valgkampen. Mette Frederiksen (S) har angiveligt meddelt under regeringsforhandlingerne, at hun anser velfærdsforliget for at være faldet, hvilket har vakt stor bekymring hos de borgerlige partier.

Økonomiske eksperter advarer om, at en afskaffelse eller væsentlig ændring af velfærdsforliget kan have katastrofale følger for dansk økonomi. Professor Michael Svarer fra Aarhus Universitet beskriver forliget som 'krumtappen i dansk økonomi', og påpeger, at det sikrer, at velfærdsstaten kan finansieres i takt med en aldrende befolkning.

En fastfrysning af pensionsalderen ved 70 år i 2040 vil ifølge Svarer koste staten 100 milliarder kroner årligt, hvilket vil være 'fuldstændig vanvittigt' i lyset af andre presserende udfordringer som klimasikring og grøn omstilling. Konflikten er eskaleret til et offentligt slagsmål og en magtkamp mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Løkke, der er afgørende for at danne en regering, deler de borgerlige partiers bekymring og kræver en genbekræftelse af velfærdsforliget som betingelse for at deltage i forhandlinger.

Socialdemokratiet udtrykker frustration over, at de borgerlige partier har afsløret detaljer fra forhandlingslokalet, og argumenterer for, at en bekræftelse af forliget bør vente til efter regeringsdannelsen. Peter Hummelgaard (S) har udtalt, at Socialdemokratiet er klar til at genbekræfte forliget, men først når en ny regering er på plads. Situationen er altså fastlåst, og det er uklart, hvem der vil blinke først.

Spørgsmålet er, om Mette Frederiksen vil give efter for Løkkes krav for at sikre en regering, eller om Løkke vil udskyde sit krav. Eksperter antyder, at velfærdsforliget i sidste ende skal erstattes af en ny aftale, der tager højde for de forskellige politiske holdninger og samfundsmæssige udfordringer





tv2politik / 🏆 8. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Velfærdsforliget Pensionsalder Regeringsforhandlinger Socialdemokratiet Venstre Konservative Moderaterne

United States Latest News, United States Headlines

