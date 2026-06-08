Vela vinder 'Danmarks Bedste Arbejdspladser®' for andet år i træk

Hos VELA er kultur ikke noget, man taler om. Det er noget, man mærker. Og medarbejderne er ikke i tvivl om, hvorfor virksomheden nu er blandt vinderne i konkurrencen 'Danmarks Bedste Arbejdspladser®'. VELA udvikler og producerer specialdesignede arbejdsstole og hjælpemidler til sundhedssektoren samt til mennesker med nedsat funktionsevne, der får mulighed for at være selvstændige i hverdagen både hjemme, på arbejde og i rehabilitering. Derudover tæller sortimentet high-end designmøbler under navnet VERMUND. Hos virksomheden, der har hovedkontor i Aalborg, er kultur ikke noget, der bare hænger på en plakat ved kaffemaskinen. Derfor kommer det heller ikke som nogen stor overraskelse for medarbejderstaben, at virksomheden nu er blandt vinderne i 'Danmarks Bedste Arbejdspladser®' for andet år i træk. 'Danmarks Bedste Arbejdspladser®' er en årlig konkurrence, hvor 'Great Place to Work' kårer de arbejdspladser i Danmark, der har den stærkeste kultur baseret på tillid, fællesskab og retfærdighed.

Hos VELA er kultur ikke noget, man taler om. Det er noget, man mærker. Og medarbejderne er ikke i tvivl om, hvorfor virksomheden nu er blandt vinderne i konkurrencen 'Danmarks Bedste Arbejdspladser ®'.

VELA udvikler og producerer specialdesignede arbejdsstole og hjælpemidler til sundhedssektoren samt til mennesker med nedsat funktionsevne, der får mulighed for at være selvstændige i hverdagen både hjemme, på arbejde og i rehabilitering. Derudover tæller sortimentet high-end designmøbler under navnet VERMUND. Hos virksomheden, der har hovedkontor i Aalborg, er kultur ikke noget, der bare hænger på en plakat ved kaffemaskinen.

Derfor kommer det heller ikke som nogen stor overraskelse for medarbejderstaben, at virksomheden nu er blandt vinderne i 'Danmarks Bedste Arbejdspladser®' for andet år i træk.

'Danmarks Bedste Arbejdspladser®' er en årlig konkurrence, hvor 'Great Place to Work' kårer de arbejdspladser i Danmark, der har den stærkeste kultur baseret på tillid, fællesskab og retfærdighed. Her holder direktør Per Buus takketalen omgivet af en række af sine medarbejdere. Et er, hvad ledelsen siger. Noget andet er, hvordan kulturen faktisk opleves i hverdagen.

Og findes der en bedre måde at trykteste en ledelsesfortælling om arbejdspladsen end at spørge medarbejderne selv? Værdierne hos VELA er 'OMTANKE, TILTRO, GROKRAFT og FORSKELLIGHED'. Medarbejderne kender dem og efterlever dem. Og når de fortæller om deres hverdag, er det tydeligt, hvordan værdierne viser sig i praksis: I måden de hjælper hinanden, i tilliden til deres faglighed, i lysten til at udvikle både processer og mennesker og i respekten for, at de ikke er ens, men stærkere sammen.

Remi Kærgård Orial, Kikki Gregersen og Amalie Toft Buthler arbejder i forskellige afdelinger, men når de taler om kulturen, lyder de som én stemme. For Kikki Gregersen, controller og ansat siden 2010, er det følelsen af, at der er tiltro til det, hun laver, og de beslutninger, hun tager.

For Amalie Buthler, sales assistant i eksport og ansat siden januar, er det følelsen af, at hun er en ressource, der ikke bare kan erstattes, og at hendes ledelse har en klar holdning til, at de er en ressource, der ikke bare kan erstattes. Ved onboardingen var det effektiv og hun følte sig virkelig velkommen. I dag er hun megastolt over, hvor hurtigt hun har fået ansvar.

Hun oplever også en kollegagruppe, der er oprigtigt opmærksom på, hvordan hun har det. Det gælder også, når hun nogle gange vælger at 'isolere' sig lidt med musik i ørerne for at kunne koncentrere sig. Ved ændringer bliver de altid informeret, og det gør, at de kan koncentrere sig om deres arbejde, fordi de ved, at han nok skal sige til, når der er noget, de skal vide.

På samme måde er de trygge ved at pege på ting, der kan forbedres. Medarbejderne har i stort tal medvirket i undersøgelsen, der er grundlag for deres placering i konkurrencen. De tre medarbejdere er ikke i tvivl om, at den flotte placering betyder noget for hele virksomheden. Den tårnhøje svarprocent taler sit eget sprog.

For VELA er det vigtigt at have en stærk kultur, fordi det forpligter. Og det tegner jo godt for fremtiden





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