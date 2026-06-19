Vejrvarsler udstedt for lørdag - intense byger ventes

Vejrvarsler er udstedt for lørdag, hvor der kan blive meget intense byger i Danmark. Vest for Storebælt gælder varslet i perioden lørdag klokken 00 til 10, mens varslet øst for Storebælt gælder fra klokken 03 til 10.

Vejrvarsler er udstedt for lørdag , hvor der kan blive meget intense byger i Danmark. Vest for Storebælt gælder varslet i perioden lørdag klokken 00 til 10, mens varslet øst for Storebælt gælder fra klokken 03 til 10.

Størst risiko for skybrud og torden er der i det mørkegule område markeret i kortet, mens risikoen er mindre i de lysegule områder. Lokalt kan tordenbygerne blive så kraftige, at de kan udløse dobbelt skybrud, hvilket er defineret ved mindst 30 millimeter nedbør på en halv time. I det mørkegule område har TV 2 Vejr udsendt et varsel for skybrud og torden. I det lysegule område er der en mindre risiko.

Fejl på Banedanmarks signaler betyder, at CoCellective fredag aflyser to afgange, der har betydning for rejsende i det midt- og vestjyske. Det drejer sig om afgangen fra Aarhus H mod Viborg klokken 08.30 - og afgangen fra Viborg mod Aarhus klokken 9.49. Frem til slutningen af 2024 slap udenlandske fartsyndere, der ikke kom fra de nordiske lande, for at få en bøde, hvis de blev taget i politiets automatiske fartkontrol.

Men det ændrede sig, da Politiets Administrative Center, der hører under Midt- og Vestjyllands Politi, i december 2024 begyndte at bruge det fælles europæiske system Eucaris. Det gjorde det muligt for sagsbehandlerne at identificere fartsynderne og sende bøder ud af landet, og det er noget, der skæpper i statskassen. På halvandet år har udenlandske bilister, der kører for stærkt, bidraget med 41 millioner kroner, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Det handler om trafiksikkerhed og om danskernes retsfølelse. Det er naturligvis urimeligt, hvis udenlandske bilister helt omkostningsfrit kan køre for stærkt, mens danskere bliver straffet. Målet med politiets ATK-indsats er at få hastigheden ned og trafiksikkerheden op, siger Marianne Tirsvad Tholstrup Hansen, der er afdelingschef for Politiets Administrative Center. Fredag og lørdag venter temperaturer omkring 27-28 grader, oplyser DMI.

Men byger vil sætte sit præg på lørdagen. Det gik natten til fredag ud over det tog, som VW & Retro Museum i Ulfborg modtog 19. maj. For anden nat i træk: Hærværk mod gammelt VLTJ-tog. Der var spilletid til FC Midtjylland-angriberen Cho Gue-sung, da Sydkorea natten til fredag tabte 0-1 til Mexico ved VM i fodbold.

Cho blev skiftet ind, da der manglede et kvarters tid af kampen. På det tidspunkt var Mexico kommet foran, og FCM-angriberen var tæt på at spille en hovedrolle, da han sendte et kraftfuldt hovedstød mod mål. Mexicos målmand leverede dog en flot redning og sikrede dermed, at holdet gik videre fra den indledende runde. Omkring 1,4 millioner danskere har tilsammen 12 milliarder kroner i feriepenge til gode hos FerieKonto.

Det oplyser det statslige pensionsselskab ATP, der står for at administrere feriepengene, i en pressemeddelelse. Mange ved ikke, at de har flere penge til gode at holde ferie for, lyder det fra Maria Damborg Hald, der er koncerndirektør i ATP.

- Det gælder særligt dig, der er timelønnet eller har skiftet job, men vi opfordrer alle til at tjekke på borger.dk, om de har penge til gode og dermed kan få råd til ekstra oplevelser i sommerens løb, siger Maria Damborg Hald i pressemeddelelsen. Dagplejer Tove Lauridsen ved slet ikke, at hun faktisk er en slags trendsætter på sin egen vestjyske måde.

For 11 timer siden Da en gymnasieklasse på 28 elever blev brændt af kort før tid, trådte et lokalt firma til i 11. time og ragede kastanjerne ud af ilden. Min Købmand i Sejerslev på Nordmors har torsdag åbnet dørene til en helt ny butiksbygning. Bag disken står Ole og Laila Pedersen. En 49-årig mand er torsdag eftermiddag død efter en lejlighedsbrand på første sal på Nørregade i Herning.

Der opstod brand i lejligheden omkring middagstid, og manden blev reddet ud af brandvæsnet. Han blev efterfølgende fløjet med lægehelikopter til Aarhus Universitetshospital i Skejby og senere overflyttet til Rigshospitalets Traumecenter i København





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Vejrvarsler Lørdag Intense Byger Storebælt Torden Skybrud

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