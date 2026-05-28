Vejr, lovgivning om selvforsvar, kulturtilskud og sportshøjdepunkter i Midt‑ og Vestjylland

DMI forudser temperaturer på 13‑21 grader med køligt vejr langs vestkysten. Politiet får spørgsmål om peberspray ved ulv, advarer om cykelholdertyveri og håndterer bandekonflikter. Ny Carlsbergfondet støtter 77 folkeskoler med kunst, mens en bilbrand i Silkeborg spændte sikkerhedsudfordringer. Michael Valgren vinder sin femte etapesejr i Giro, og fansneudsætter sæsonens hold i Superligaen.

Vejr udsigten fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) viser, at temperaturerne i løbet af de kommende dage vil ligge mellem 13 og 21 grader. Den varmeste periode forventes i de østlige dele af landet, hvor termometeret kan nå de høje 21‑22 grader, mens vestkysten forbliver den køligste stribe med temperaturer omkring 13 grader.

Vinden vil holde sig svag til let skiftende retning, og der vil kun være få spredte skyer på himlen. I de højere lag vil der lejlighedsvis blinke sollys igennem, men i de køligere timer om aftenen og natten falder temperaturen til mellem tre og ni grader med risiko for lokale tåge- eller disformationer, især i de lavtliggende områder.

Midt- og Vestjyllands Politi har i den seneste uge fået et usædvanligt spørgsmål fra en skovturist i Silkeborg: Hvorvidt man må anvende peberspray i selvforsvar, hvis man støder på en ulv i skoven. Ellinor Kjeldsen, der ofte vandrer i de omkringliggende skove, udtrykker ønske om at have et lovligt forsvarsværktøj i hænderne.

Politiens reaktion har været at henvise til gældende lovgivning om selvforsvar og våben, samtidig med at de understreger vigtigheden af at holde afstand til vildt og rapportere enhver observation til myndighederne. En anden sag fra Nordjyllands Politi omhandler en stjålet cykelholder i Vorupør. Politikommissær Niels Kristensen advarer, at selvom der kun er tale om én enkelt cykelholder, kan sådanne småtyverier være et forvarsel for flere tyverier, især rettet mod udenlandske turister, som ofte først opdager tabet efter en uges ferie.

Politiet opfordrer nu bilister til at fjerne cykelholdere fra bilen og opbevare dem inde i køretøjet for at forebygge yderligere tyverier. Kultur- og sportshøjdepunkter fyldte også de seneste nyhedsdage. Ny Carlsbergfondet annoncerede, at 77 midtjyske folkeskoler har fået tilskud til kunstprojekter gennem initiativet "Kunst Til Folkeskolen", hvilket gør dem til de mest aktive i landet ud af næsten 300 ansøgere.

På den anden side rapporterede Midtjysk Brand & Redning en brand i en parkeret bil i Silkeborg, som hurtigt bredte sig til bilens motor og truede et nærliggende hus. Brandmenigheden kunne dog forhindre yderligere skader, og huset kom uden væsentlig skade.

I sportens verden fejrede Finderup Efterskole sin nye tilbygning, som skal styrke elevernes trivsel, mens tidligere Giro d'Italia‑etapevinder Michael Valgren fejrede sin femte sejr i løbet, hvor han blev rost af Bjarne Riis for sin modstandskraft efter en alvorlig skade. Endelig har fans i 3F Superliga udvalgt sæsonens hold med spillere fra FC Midtjylland, Viborg og AG F, mens politiet i en erklæring om den vedvarende bandekonflikt understregede, at de har indhentet ekstern assistance fra andre politikredse og National Enhed for Særlig Kriminalitet for at håndtere de komplekse sagssætninger





