Vejafgifter og elbilernes grønne regnskab: En kompleks politisk og teknisk udfordring

Efter to års forsøg med kørselsafgifter står Danmark over for en svær debat. Mens data om bilisters adfærd indsamles, udfordres den grønne omstilling af spørgsmål om ressourceforbrug ved batteriproduktion og massive besparelser på den kollektive trafik.

Resultaterne af det omfattende danske forsøg med kørselsafgifter er nu endeligt klar, efter at et politisk flertal tilbage i 2020 efterspurgte en grundig undersøgelse af, om vejafgifter er den rette medicin mod den stigende trængsel på de danske veje. Gennem to år har knap 3.000 bilister deltaget i projektet, der har kortlagt, hvordan direkte betaling for kørsel påvirker den enkelte bilists adfærd i hverdagen.

Formålet har været at skabe et solidt datagrundlag for en mulig omlægning af bilafgifterne, men debatten er både intens og polariseret, især når spørgsmål om klima, ressourceforbrug og den kollektive trafik blandes ind i ligningen. En central del af diskussionen kredser om produktionen af elbiler kontra fossilbiler. Mens nogle argumenterer for, at elbilerne er mere miljøvenlige efter blot 17.000 kilometers kørsel, peger skeptikere på det omfattende ressourceforbrug ved udvinding af råmaterialer til batteriproduktion. Der rejses kritiske spørgsmål om, hvorvidt beregninger af bilers klimaaftryk tager tilstrækkeligt højde for hele livscyklussen og muligheden for genanvendelse af tunge materialer. Samtidig understreges det, at Kinas dominans på markedet for minedrift skaber en geopolitisk afhængighed, som vestlige lande bør adressere ved at investere mere massivt i egen raffineringsteknologi og bæredygtig produktion, selvom det kræver langsigtede investeringer og tålmodighed. Sideløbende med den tekniske debat om køretøjernes klimaaftryk vokser frustrationen over de politiske prioriteringer i transportsektoren. Med annonceringen af massive besparelser i den kollektive trafik, eksempelvis i Region Sjælland, opstår der et paradoks. Mange borgere føler sig presset fra to sider: De bliver opfordret til at betale for kørsel via vejafgifter, samtidig med at deres alternativ, den offentlige transport, forringes. Kritikere mener derfor, at roadpricing i virkeligheden handler mere om statens provenu end om reel trængselsbekæmpelse. Der foreslås i stedet alternative løsninger som belønningsordninger for cyklister eller bedre facilitering af samkørsel og hjemmearbejde. Virkeligheden i mange virksomheder går dog i en anden retning, hvor øgede krav om fysisk tilstedeværelse på kontoret vanskeliggør omstillingen til en grønnere og mindre trængselstung transportadfærd, hvilket efterlader særligt børnefamilier i en svær klemme





