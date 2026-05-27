Varmeudfordringer og fordele ved French Open: Casper Ruud lider, mens Alex de Minaur blomstrer

French Open 2024 kæmper med ekstrem varme i Paris, hvilket udfordrer spillere som Casper Ruud, der måtte tage ispauser og modtage lægehjælp. Mens nogen lider, ser andre som Alex de Minaur fordele ved varmen, der giver bolden mere effekt på grusbanen.

Mens den parisiske varme giver udfordringer ved French Open , ser få spillere fordele ved høje temperaturer. Den norske tennisspiller Casper Ruud er en af de spillere, der er udfordret af de høje temperaturer ved grandslam-turneringen i Paris.

Undervejs i mandagens kamp måtte han tage flere pauser, ty til is og have et lægetjek. Det er, hvad der hungres efter ved Roland Garros-anlægget, hvor den parisiske vejrudsigt lover hedebølge og over 30 grader i dagtimerne. Usædvanlige temperaturer har ramt Europa og spillerne ved grandslam-turneringen French Open, der ikke blot har en modstander i hinanden, men også en stor konkurrent i form af varmen.

Norske Casper Ruud spillede mandag på det røde grus mod russiske Roman Safiullin, og trods en sejr var det ikke uden udfordringer for verdens nummer 16, der led under det franske varmetæppe. I fjerde sæt følte jeg mig til tider svimmel og virkelig træt og gik rundt som en zombie, sagde Casper Ruud ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dog måtte han undervejs i spillet se sig nødsaget til at modtage lægehjælp, hælde vand i hovedet og vikle et håndklæde med is om sin hals. Mandag gav varmen ikke kun udfordringer inde på banen. Ifølge AFP behandlede førstehjælpere 25 personer ved Roland Garros, og tirsdag havde mindst 15 personer brug for hjælp.

Trods udfordringer og hedeslag for Casper Ruud samt den canadiske spiller Gabriel Diallo, der helt måtte trække sig fra sin kamp søndag på grund af vejret, er der spillere, som ligefrem ser fordele ved de varme himmelstrøg. Ifølge australske Alex de Minaur, der er vant til at spille i høje temperaturer, oplever han, at bolden ligefrem hopper bedre på grusbanen.

Udover at han ikke nødvendigvis behøver at lægge lige så mange kræfter i sine slag, ser han en klar forbedring ved sit eget spil. Jeg har altid foretrukket varme og livlige forhold frem for kølige forhold på en grusbane, for så føler jeg, at jeg kan komme frem med flere af mine styrker, siger Alex de Minaur ifølge DR. Jeg har altid set varmen som en god ting for mit spil.

Bolden har en langt større effekt, når man spiller i varmen, og det hjælper mit spil, synes jeg. Jeg får lidt mere pop i mine slag, siger han ifølge DR på et pressemøde





