Varmere sommervejr på vej: DMI melder temperaturer op til 28 grader

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) varsler en betydelig opvarmning i den kommende uge, efter en periode med gråt vejr. Fredag forventes de varmeste dag med lokalt op til 28 grader, hvilket giver en forsmag af sommer, selvom risken for byger fortsætter.

Danmarks Meteorologiske Institut ( DMI ) overrasker med en opdatering, der indikerer en markant varmere udvikling i vejret i løbet af den kommende uge, efter en periode med regnbyger, skyer og blæst i store dele af landet.

De færreste danskere har i øjeblikket oplevet sommervejr, og tålmodigheden er blevet sat på prøve. Alligevel er der nu tegn på, at varmere luft fra sydlige dele af Europa er på vej mod Danmark, hvilket kan medføre temperaturer, der nærmer sig høj sommerstandard. Fra og med mandag åbnes der for en mere rolig vejrperiode, dog med fortsat skyet i mange steder og enkelte dryp især øst for Storebælt.

I løbet af dagen vil sol og mere tørt vejr brede sig først fra Nordjylland og senere mod syd og øst. Vinden vil være kvæstende fra vestlige retninger med kraftige vindstød ved kysterne, men den vil gradvist aftage. temperaturerne ligger mellem 13 og 18 grader, mens natten bliver kølig med omkring syv grader. Midt på ugen bliver vejret igen mere omskifteligt. Onsdag startes med tørvejr og lidt sol, men skyer og regn vil indflyve fra vest.

Allerede torsdag begynder en ændring: efter en grå start med regnbyger klarer det op, og temperaturerne stiger til 18-23 grader. Fredag ser ud til at blive ugens varmeste dag med temperaturer mellem 20 og 25 grader mange steder og lokalt op til 28 grader. DMI understreger, at denne temperaturstigning skyldes, at betydeligt varmere luft bevæger sig nordpå. Trods risiko for enkelte byger peger udviklingen samlet set mod lunere og mere sommerlige dage.

Denne nyhed om sommervejret giver danskerne håb om sol og varme, selvom det stadig er for tidligt at kalde det en fuldstændig sommerperiode. I en anden nyhed, der også omtales, stukkes danske virksomheder i bureaukratiet. Ifølge nyere analyser万亿





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