Varmebølge truer Europa: Prognoser peger på temperaturer op mod 41 grader

Efter en varm pins e i Tyskland med op til 35 grader peger sæsonprognoser på en sommer med ekstreme temperaturer i Centraleuropa. Meteorologer følger udviklingen tæt, mens danskere planlægger ferie i syd.

Bilen bliver pakket, sandalerne fundet frem, og jagten på sommervejr går i gang.

Flere danskere holder ferie i Tyskland, Frankrig og Sydeuropa allerede fra foråret, hvor temperaturerne ofte ligger langt over de danske. Nye prognoser peger nemlig på markant varme over store dele af Europa. Temperaturerne har allerede taget et voldsomt spring flere steder, og spørgsmålet går nu igen hos mange: Hvor varmt kan det egentlig blive?

Ifølge det tyske medie Der Westen ramte temperaturerne op mod 35 grader i dele af Tyskland hen over pinsen. Særligt Oberrhein og Rheinland fik usædvanligt høje temperaturer for maj måned. Forklaringen findes i et kraftigt højtryk over det sydvestlige Europa, som sender varm luft op fra den Iberiske Halvø. Samme type vejrsystem var med til at skabe rekordvarmen i sommeren 2019, hvor Tyskland målte hele 41,2 grader.

Selvom varmen allerede nu har fået mange til at tale om 40 grader, vurderer meteorologerne dog, at det fortsat ligger et stykke ude i fremtiden. Solen står endnu ikke højt nok, og jorden er fortsat fugtig mange steder efter en våd periode tidligere på foråret. Vejrmodellen ECMWF peger samtidig på, at varmen kan blive afløst af køligere luft i begyndelsen af juni. Prognoserne viser temperaturer mellem 18 og 22 grader i en periode.

Sæsonprognoser fra NOAA CFSv2 og NASA GEOS 5 peger nemlig på en sommer, som kan ende med at blive væsentligt varmere end normalt i store dele af Europa. Ifølge prognoserne kan temperaturerne flere steder i Centraleuropa snige sig op mellem 39 og 41 grader i juli og august, hvis højtrykkene vender tilbage. Derfor følger meteorologerne nu udviklingen tæt, mens mange danskere allerede er begyndt at kigge mod syd efter sommerferie med masser af sol og varme.

De store klima- og vejrmodeller antyder, at Europa kan opleve en sommer med ekstreme temperaturer, der minder om 2003 eller 2019. Forskere advarer om, at klimaændringer gør sådanne hedebølger hyppigere og mere intense. For danskere, der rejser sydpå, betyder det, at man bør forberede sig på hede og drikke rigeligt med vand samt undgå den stærkeste sol. Men det giver også mulighed for at nyde lange, varme dage ved poolen eller stranden.

Rejsebureauer melder om stigende interesse for rejser til Sydeuropa og de tyske søer, hvor temperaturen allerede nu er behagelig. I Danmark fortsætter vejret med at være ustadigt, og mange danskere længes efter varmen. Prognoserne for den kommende tid er dog usikre, og det kan tage nogle uger, før den helt store varme rammer. Meteorologerne understreger, at det er vigtigt at følge de daglige opdateringer, især hvis man planlægger en ferie i udlandet.

Uanset hvad, så tegner sommeren 2023 til at blive en af de varmeste i mange år, og vi kan forvente flere nyheder om hedebølger i de kommende måneder





