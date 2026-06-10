Varetægtsfængsling af knivmand efter brutalt drabsforsøg i Belfast

En asylansøger fra Sudan er varetægtsfængslet efter at have angrebet en mand med en kniv i Belfast. Gerningsmanden sigtes for drabsforsøg og dødstrusler mod sygehuspersonale.

En 30-årig asylansøger fra Sudan, der mandag aften angreb en mand med en kniv på en åben gade i Belfast , er onsdag middag varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for drabsforsøg og anklaget for dødstrusler mod sygehuspersonale, der behandlede ham efter anholdelsen. Ifølge anklageren blev manden overvåget, da han sad overskrævs på sit offer og skar i halsen på ham, inden han blev stop af forbigående, der slog ham i hovedet med en træstav, brugt i den irske sport hurling. Offeret, en mand omkring 40 år, overlevede, men har mistet det venstre øje og bar dybe sår på hovedet, ansigtet og ryggen.

Under retsmødet i Belfast nægtede den anholdte at have en forsvatter og svarede ikke på sigtelserne, der blev forelagt via en arabisk tolk. Han udtalte under sin hospitalsbehandling for en håndskade: Jeg har dræbt nogen, jeg ved ikke, om de er døde, og sagde til en hospitalsansat: Jeg vil dræbe dig





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