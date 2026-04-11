Vanopslagh: Venstre og Konservatives valg er afgørende for blå bloks fremtid

LA-formanden kritiserer manglen på fælles borgerlige udspil og opfordrer Venstre og Konservative til samarbejde for at sikre borgerlig indflydelse efter valget. Han advarer om konsekvenserne af at gå i regering med Socialdemokratiet.

For 16 minutter siden måtte LA-formand Alex Vanopslagh erkende noget under partiets landsmøde. Der havde ikke været mange fælles blå politiske udspil i den valgkamp, der sluttede den 24. marts. Dette var en indrømmelse, der blev fremsat efter at partimedlemmerne havde haft mulighed for at stille spørgsmål til ham på scenen. Forklaringen er delvis simpel: Venstre , det største borgerlige parti, skulle først ud af Mette Frederiksens regeringskontorer, før et reelt samarbejde kunne etableres.

I en valgkamp er det desuden naturligt, at hvert parti kæmper for sig selv. Nu, efter valget, er der regeringsforhandlinger i gang. Lars Løkke Rasmussen, formanden for Moderaterne, ønsker at inkludere både Venstre og De Konservative i en regering med Socialdemokratiet. Dette er langt fra den ønskede situation for Liberal Alliance, som ser sin vej til magten blive vanskelig, hvis blå blok igen splittes.\Vanopslagh pointerede, at det ville være svært at vinde et valg som en samlet blå blok, hvis et eller to partier er i regering med Socialdemokratiet gennem hele valgperioden. Han brugte landsmødet til at fokusere på de andre blå partier, især Venstre og De Konservative, både i forhold til de aktuelle regeringsforhandlinger og for at tegne en klar politisk strategi. Analysen er klar: Hvis Venstre og De Konservative falder for Løkkes fristelse, vil det ødelægge blå blok for fremtiden. Vanopslagh understregede, at det ville være vanskeligt at vinde et valg som en fælles blå blok, hvis et eller to partier allerede havde været i regering med Socialdemokratiet gennem hele perioden. Derfor appellerede han direkte til Venstre og De Konservative om at indgå en blå pagt. Formålet er at samarbejde om at skabe et fælles grundlag for et nyt borgerligt systemskifte, hvor de skal gå sammen til vigtige forhandlinger for at sikre ægte borgerlig indflydelse. Vanopslagh ser et tæt samarbejde mellem Liberal Alliance, Venstre og De Konservative som afgørende for borgerlig succes efter valget. Det er nødvendigt at forhandle i samlet flok for at skabe et solidt grundlag.\Denne strategiske udmelding skal ses i lyset af tidligere forsøg på at samle den borgerlige blok. I september 2025 samlede Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og De Konservative 800 mennesker til et fællesmøde i Fredericia, hvor de præsenterede en fælles politisk platform med 50 konkrete forslag. Men da Venstre vendte tilbage, blev det kun til to fælles udspil i valgkampen. Denne erfaring understreger betydningen af Venstre og De Konservatives kommende beslutninger. Alex Vanopslagh og Liberal Alliance er sikre på, at disse beslutninger vil få afgørende konsekvenser for det borgerlige Danmark i mange år fremover. LA's fokus på V og K på landsmødet viser en klar erkendelse af, at det er afgørende for borgerlig succes at sikre et tæt samarbejde og enighed i den kommende valgperiode, især hvis de andre partier i den borgerlige blok ikke vælger samme vej





