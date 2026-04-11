Vanopslagh undgår kokain og cannabis på Liberal Alliances landsmøde

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, undlod at nævne kokain og cannabis-sager i sin tale på partiets landsmøde. Eksklusionen af Cecilie Liv Hansen og spørgsmålet om partiets kandidatprocesser blev dog berørt. Fokus var på fremtiden, mens fortidens kontroverser blev holdt i baggrunden.

Kokain og cannabis. Det var to af de emner, der fyldte mest i Liberal Alliance s valgkamp og i tiden lige efter folketingsvalget den 24. marts. Partiformand Alex Vanopslagh valgte dog ikke at dvæle ved disse emner i sin tale ved partiets landsmøde lørdag i Tivoli Congress Center i København. Han berørte kort eksklusionen af folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen , som Liberal Alliance ekskluderede blot fire dage efter valget.

Dette skete i forbindelse med hans lykønskninger til de nyvalgte folketingsmedlemmer. Vanopslagh sagde: 'Ja, oprindeligt var der jo et navn mere på listen. Den omstændighed behøver I ikke klappe af.'\Ifølge Liberal Alliance skyldtes Cecilie Liv Hansens eksklusion, at hun havde løjet om, at hendes kæreste havde solgt cannabis. Cecilie Liv Hansen havde allerede den 29. marts meddelt, at hun ikke ville overdrage sine mandater til Liberal Alliance. Hun fortsætter derfor i Folketinget som løsgænger, da hun også sidder i regionsrådet i Region Syddanmark og i Kolding Byråd. Sagen om Cecilie Liv Hansen kom efter Alex Vanopslaghs egen kokainsag, som han undlod at nævne i sin tale. Under valgkampen blev Alex Vanopslagh konfronteret med sine tidligere udtalelser om, at kokain burde kunne købes i ren form på apoteket, hvis man blot brugte det sjældent og havde styr på sit forbrug. Da han ikke udelukkede sig selv som potentiel statsminister efter valget, blev han presset på sine holdninger, hvilket førte til en ændring, hvor Liberal Alliance ikke længere støtter afkriminalisering af hårde stoffer som kokain. Efter adskillige spørgsmål måtte Alex Vanopslagh erkende, at han havde brugt kokain 'en, højst to gange' efter at være blevet formand for Liberal Alliance i 2019. Efter talen spurgte Ritzau Alex Vanopslagh, hvorfor han ikke nævnte sin kokainsag. Spørgsmålet lød: 'I og med at det fyldte så meget i valgkampen, havde det så ikke været relevant at nævne over for landsmødet her i dag?' Vanopslagh svarede: 'Jeg mener, at jeg har brugt rigtig meget tid på at kommentere og tale om den sag. Jeg ser ikke noget behov for at koge mere suppe på den høne, og jeg har ikke noget nyt at tilføje til det.'\Liberal Alliances organisationsformand, Jakob Rixen, nævnte i sin beretning fra talerstolen, at processen omkring Cecilie Liv Hansen havde ført til refleksioner over, hvordan partiet screener sine kandidater. 'Forløbet efter folketingsvalget indikerer, at vi kan gøre den proces bedre,' udtalte Jakob Rixen. Landsmødet blev dermed præget af både eksklusionen og spørgsmålet om stofferne, men Vanopslagh valgte at fokusere på andre aspekter af partiets fremtid, mens Rixen adresserede spørgsmålet om kandidatprocesserne og behovet for forbedring. Den manglende omtale af kokain-sagen var bemærkelsesværdig, især i lyset af dens betydning i valgkampen, hvilket førte til spørgsmål om, hvorvidt partiet var klar til at adressere de kontroversielle aspekter af fortiden eller foretrækkede at se fremad uden at dvæle ved dem. Debatten ved landsmødet afslørede en spænding mellem ønsket om at fokusere på fremtiden og nødvendigheden af at håndtere tidligere sager, der havde påvirket partiets image og politik. Der var en tydelig erkendelse af behovet for at forbedre screeningsprocesserne for fremtidige kandidater, hvilket indikerede en vilje til at lære af fortidens fejl, men samtidig var der en tilbageholdenhed med hensyn til direkte at adressere de mest kontroversielle sager





