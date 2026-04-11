Vanopslagh drømmer om blå midterregering: Vil invitere Løkke og Messerschmidt til samarbejde

Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, præsenterede på landsmødet et håb om en borgerligt ledet midterregering, der skulle samle partier fra Radikale Venstre til Dansk Folkeparti. Trods erkendelsen af, at det er ønsketænkning, fastholder han vigtigheden af at udforske mulighederne for samarbejde på tværs af det politiske spektrum, og inviterer Lars Løkke Rasmussen og Messerschmidt til samarbejde.

Det er endnu for tidligt at opgive håbet om en borgerligt ledet regering. Liberal Alliance s formand, Alex Vanopslagh , udtrykte dette budskab lørdag formiddag fra talerstolen i Tivoli Congress Center i København. Han understregede vigtigheden af at udforske mulighederne for en såkaldt midterregering, en centrum-højre-regering, der kunne samle partier på tværs af det politiske spektrum.

Vanopslagh forestiller sig en 'blå midterregering' i en bred front af ikke-socialistiske partier, der strækker sig fra Radikale Venstre og Moderaterne til Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Denne vision er et forsøg på at skabe en stabil regering baseret på en bred koalition af partier, der traditionelt ligger på den borgerlige side af det politiske landskab. Vanopslagh argumenterede for, at en sådan regering ville være en styrke for Danmark og sikre en mere sammenhængende politisk dagsorden.\Før landsmødet brugte Alex Vanopslagh tid på at debattere på Facebook. Her opfordrede han udenrigsminister og formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, til at 'gå hele vejen' og danne regering med de blå partier uden om Socialdemokratiet. Vanopslagh understregede, at en centrum-højre-regering baseret på 96 mandater fra Radikale Venstre, Moderaterne, Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti ville være en realiserbar mulighed. Han erkendte dog i et interview med Berlingske, at hans forslag til en vis grad var præget af ønsketænkning. Alligevel understregede han vigtigheden af at forsøge at finde løsninger og udforske mulighederne for samarbejde på tværs af partierne. Vanopslagh fremhævede, at selvom udfordringerne er store, er det vigtigt ikke at afskrive muligheden for at nå frem til kompromisser og fælles fodslag i dansk politik. \Vanopslagh erkendte de udfordringer, der ligger i at samle partiledere med forskellige politiske holdninger. Han brugte en humoristisk tone til at illustrere, hvordan forskellige partiers synspunkter kan være svært forenelige, men samtidig understregede han vigtigheden af at finde fælles fodslag. Han brugte et billede af Messerschmidt og Løkke, og deres overraskende samarbejde, som et eksempel på, at tilsyneladende uforenelige personer kan finde sammen. Han henledte opmærksomheden på et fælles arrangement, hvor de to havde sunget sammen, og brugte det som en metafor for håbet om at kunne skabe politisk enighed. Vanopslagh opfordrede til at tage 'Fly me to the moon' som inspiration og foreslog en fælles tur til Marienborg som en symbolsk handling for at fremme samarbejdet. Budskabet var klart: Selvom vejen er vanskelig, er det ikke umuligt at finde fælles fodslag og arbejde sammen for Danmarks fremtid. Niels Th. Dahl har rapporteret





