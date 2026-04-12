Van der Poel sejrer i Paris-Roubaix 2025 – Danske Mads Pedersen på podiet

Mathieu van der Poel vandt årets Paris-Roubaix, mens Mads Pedersen kørte sig til en flot tredjeplads. Brostensklassikeren 'Helvedet i Nord' bød på brutale udfordringer for rytterne, især på de ikoniske pavéer som Arenberg Skoven.

Mathieu van der Poel sejrede i Paris-Roubaix 2025, mens Mads Pedersen kørte sig til en flot tredjeplads. Det ikoniske cykelløb , kendt som 'Helvedet i Nord', kulminerede søndag som afslutningen på brostenssæsonen. Men for DR Sport ens cykelkommentator Tobias Hansen blev løbet en lidt anden oplevelse. Allerede inden det officielle løb var startet, måtte hans cykel give op over for de brutale brosten i Arenberg Skoven .

Han havde forsøgt at køre den fulde rute dagen før, men brostenene var for ubarmhjertige. Hans oplevelse giver et godt indblik i de udfordringer, rytterne står overfor i det prestigefyldte løb.\Paris-Roubaix er ikke blot et spørgsmål om at have stærke ben. Det 258,3 kilometer lange løb byder på 30 pavéer, der tilsammen udgør 54,8 kilometer brostensbelagt vej. Især den legendariske passage Trouée d'Arenberg, der strækker sig over 2,3 kilometer, er kendt for at være en afgørende faktor. Tobias Hansen beskriver brostenene i Arenberg Skoven som om de er kastet op i luften og smidt ned igen, og med plads til hele tre cykelhjul imellem stenene. Også cykelfans som Eskil og Asger, der besøgte området lørdag, er enige om, at Arenberg Skoven er voldsom, mere end de havde forventet. Asger understreger stedets ikoniske status: 'Det er i hvert fald på toplisten over et af de mest ikoniske steder. Det er kulturhistorie'. Løbets historie er tæt forbundet med Første Verdenskrig, og efter Anden Verdenskrig måtte arrangørerne finde nye brostensveje, da vejnettet blev forbedret. Selv i dag er brostenene en attraktion, og turister er kendt for at samle dem som souvenirs.\For at sikre, at brostenene er klar til løbet, udføres der vedligeholdelsesarbejde. Foreningen Les Amis de Paris-Roubaix har ansvaret for at holde pavéerne i stand, og der bliver blandt andet sat geder ud for at fjerne græsset, der kan gøre stenene glatte. Der har også været historier om brosten, der er blevet stjålet som souvenirs, og som er blevet genplaceret før løbet. Tobias Hansen pointerer, at udover stærke ben kræver løbet også held. Rytterne skal ikke blot kæmpe mod de hårde brosten, men også undgå uforudsete forhindringer. Paris-Roubaix er en prøvelse, der tester rytternes udholdenhed, teknik og held, og det er en af grundene til, at løbet er så fascinerende for både ryttere og fans





DRSporten / 🏆 19. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

