Den belgiske stjerne Wout van Aert døjer med eftervirkningerne af en albueskade og når ikke at blive klar til den franske rundtur. For Jonas Vingegaards bestræbelser på at genvinde den Tour-trone, som Tadej Pogacar har siddet tungt på de seneste to år, er van Aerts afbud en stor betydning.

Den belgiske stjerne Wout van Aert døjer med eftervirkningerne af en albueskade og når ikke at blive klar til den franske rundtur. For Jonas Vingegaards bestræbelser på at genvinde den Tour-trone, som Tadej Pogacar har siddet tungt på de seneste to år, er van Aerts afbud en stor betydning.

- Wout er en af de vigtigste ryttere, og vi ville naturligvis have elsket at have ham på vores hold til Tour-starten, siger sportsdirektør Marc Reef til holdets hjemmeside. Flytningen af Vestas' virksomhed fra Ringkøbing til Lem er en spændende mulighed, der er opstået. Ved at placere Raunonia-feriebyen på halvøen imødekommer vi de indvendinger, som er blevet rejst i forbindelse med det oprindelige projekt, siger Finn Juhl til Dagbladet.

Projektets realisering har i længere tid været genstand for stor debat for borgerne i Ringkøbing. De har i længere tid kæmpet imod den kunstige ferieby ogKort tid efter at han havde haft besøg fra TV MIDTVEST, blev Klaus Michael Jackson Neumann ramt af alvorlig sygdom. En ny EU-told træder 1. juli i kraft, hvilket betyder, at alle pakker, der sendes uden for EU bliver pålagt told på minimum tre euro, svarende til 22 danske kroner.

Toldstyrelsen har i den forbindelse lanceretEn mand på 36 år kom tirsdag til at sætte ild til et skur, da han var i gang med at fjerne ukrudt i en have i Hanstholm. Det foregik nemlig med en ukrudtsbrænder, og det er ikke første gang, politiet ser den slags hændelser. - Folk skal være opmærksomme, når de bruger ukrudtsbrændere. Der kommer anmeldelser af den her art hvert år, siger politiassistent Casper Søe-Christiansen.

Onsdag åbner en ny specialiseret visitationsafdeling for seksualdømte i Nørre Snede Fængsel. I alt kommer der 20 pladser, og det skal ses som et supplement til afdelingen i Herstedvester Fængsel ved Albertslund. Det betyder, at der fremover vil være specialiserede visitationsafdelinger i både Øst- og Vestdanmark. Nørre Snede Fængsel har 178 fængselspladser fordelt på en åben og lukket afdeling.

Visitationsafdelingen er placeret i det lukkede fængsel. Mandag modtog lokalpolitiet i Silkeborg en anmeldelse om, at der hen over weekenden var blevet stjålet en minilæsser fra en byggeplads. Og nu sidder fem mennesker i politiets varetægt, fortæller Kenn Sølvkær Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. For tirsdag aften blev de ringet op af politiet i Kolding, der havde talt med fem polakker om en minilæsser, de havde på deres trailer.

De kunne ikke forklare, hvordan de var kommet i besiddelse af den stjålne maskine til en værdi af 300.000 kroner. Derfor blev de alle fem anholdt, og en anklager har vurderet, at man vil forsøge at få dem varetægtsfængslet. - Hvis vi bare løslader dem, så er de ude af landet. Derfor er vi nødt til at have styr på dem, forklarer Kenn Sølvkær Jensen.

Ud på eftermiddagen får Jylland stedvis regn. Særligt den nordlige del af Jylland kan få det ganske regnfuldt sidst på eftermiddagen. Temperaturen holder sig dagen igennem på mellem 15 og 18 grader. Lokalt kan temperaturen komme op på 20 grader.

Det viser en frisk opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Star), som er blevet offentliggjort onsdag. Dermed var der i maj 93.300 fuldtidsledige, når der korrigeres for sæsonudsving. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 3,1. Cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted hæfter sig ved, at arbejdsløsheden trods stigningen fortsat er





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