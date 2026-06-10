Valleprotein: Populært og dyrt, men kan der opstå mangel?

Valleprotein, som stammer fra mælk, er blevet ekstremt populært i den brede befolkning. Prisen på et ton valleprotein er således femdoblet i det nordvestlige Europa siden 2023, viser tal ifølge mediet. Personer med indsigt i branchen bekymrer sig for, at der kan opstå mangel på produktet, skriver The Guardian. Der er åbenlyst mangel på produktet forstået på den måde, at folk vil have mere, end der fysisk er tilgængeligt, siger markedsanalytiker Jasper Endlich fra platformen Vesper til mediet. Årsagen skal ifølge mediet findes i den stigende brug af GLP-1-slankemidler som Wegovy. De medicinske slankekure har angiveligt skabt øget fokus på at spise en sund diæt med et højt indhold af protein for at bibeholde muskelmasse under vægttab.

Der findes efterhånden ikke den fødevare, der ikke fås med lidt ekstra protein tilsat. Især valleprotein, som stammer fra mælk, er blevet ekstremt populært i den brede befolkning.

Prisen på et ton valleprotein er således femdoblet i det nordvestlige Europa siden 2023, viser tal ifølge mediet. Personer med indsigt i branchen bekymrer sig for, at der kan opstå mangel på produktet, skriver The Guardian. Der er åbenlyst mangel på produktet forstået på den måde, at folk vil have mere, end der fysisk er tilgængeligt, siger markedsanalytiker Jasper Endlich fra platformen Vesper til mediet. Årsagen skal ifølge mediet findes i den stigende brug af GLP-1-slankemidler som Wegovy.

De medicinske slankekure har angiveligt skabt øget fokus på at spise en sund diæt med et højt indhold af protein for at bibeholde muskelmasse under vægttab. Erika Tamayo, som har grundlagt protein-mærket Hermosa, fortæller til The Guardian, at hendes firma kæmper for at opretholde lagerbeholdningen. Valleprotein er – modsat eksempelvis protein fra bønner – et protein af meget høj kvalitet med alle de essentielle aminosyrer, og som tilmed optages meget nemt af kroppen. Det er udvundet af komælk.

Mens Fødevarestyrelsen anbefaler at indtage 0,8 gram protein per kilo kropsvægt dagligt, peger forskere på, at et langt højere protein-indtag kan gavne folk, som styrketræner. viser, at 1,6 gram protein per kilo kropsvægt hjælper med at maksimere muskelvækst fra træning. Vejer du 80 kg, bliver det til 128 gram protein om dagen





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valleprotein Protein GLP-1 Wegovy Protein-Mærke Hermosa Protein-Indtag Muskelvækst Fødevarestyrelsen Protein-Indhold Populært Dyrt Mangel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pyrus-stjerne skal være med i populært TV 2-programFem år efter Christian Eriksens dramatiske hjerteanfald på EM-kampen værket Josefine Høgh tale om den dybe indtryk begivenheden efterlod. Hun fortæller i 'Aftenshowet' om, hvorfor mindedasserne fra 2021 stadig er stærke og hvordan nyhederne om Eriksen rørte hende på ny.

Read more »

Nye krav til landbruget kan gøre kødet dyrere: 'Det vil sætte sig i prisen'Den nye regeringsplan møder bekymring fra landbruget.

Read more »

Her er de tre nominerede til LukkethedsprisenJuryen bag Journalistens Lukkethedspris har nu fundet de tre nominerede til prisen.Prisen, der af en tidligere modtager er blevet kaldt ”en pris, man ikke har lyst til at modtage”, udstiller dem, der har brilleret i disciplinen at spænde ben for journalisters arbejde med at dække vigtige historier.

Read more »

Trump efter angreb: Iran er for langsomme til at forhandle, nu skal de betale prisen | NyhederDet har 'taget alt for lang tid' at forhandle en aftale med Iran, og derfor kommer landet til at 'betale prisen' for det.

Read more »