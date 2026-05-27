Valgren fejrer sejr med Riis-past; fans vælger FCM-spillere; politi bekæmper bandeherredømme; knallert-ulykke; brand og vindmøller

Nyheder fra Danmark: Michael Valgrens etape sejr i Giro d'Italia fremhæves sammen med hans forbindelse til Bjarne Riis. Fankåret sæsonens hold udpeges med FC Midtjylland- og Viborg-spillere. Politiet i Midt- og Vestjylland er optaget af en bandekonflikt, og en 16-årig anholdes for at køre baghjuls på knallert. Derudover en stor brand i en træbygning og to vindmølleprojekter under behandling.

Michael Valgren , der netop har vundet en etape i Giro d'Italia, har en fortid sammen med den danske cykelekspert Bjarne Riis , der var hans sportsdirektør for mere end ti år siden på holdet Tinkoff-Saxo.

Riis udtrykker stor beundring for Valgrens tilbagevenden til toppen efter en alvorlig skade og betoner, at sejren er velfortjent. Foruden Valgren har også Jonas Vingegaard vundet fire etaper, hvilket giver midt- og vestjyllandsregionen en særlig styrke i denne års Giro. På en anden bane er det blevet besluttet, at to FC Midtjylland-spillere, Aral Simsir og Franculino Dju, samt Viborgs Thomas Jørgensen, er valgt ind i >sæsonens hold<, som fanerne har udvalgt.

Derudover har hele syv spillere fra AGF fået plads i holdet, ligesom en spiller fra Brøndby er repræsenteret. Politiet i Midt- og Vestjylland har en stor opgave med at håndtere en verserende bandekonflikt, hvor alvorlige hændelser forekommer jævnligt. Policeinspector Hans Roost bekræfter, at det er en ressourcekrævende og kompetencekrævende opgave at opklare alle sager, og derfor har man søgt assistance fra andre politikredse og National enhet for Særlig Kriminalitet (NSK).

I en anden sag i Bjerringbro stoppede en 16-årig dreng for at køre baghjuls på sin knallert, hvilket er både farligt og ulovligt. Politiet påpeger, at det er uhensigtsmæssigt og uden hensyn til andre trafikanter. Der er periodisk et problem med unge, der kører uhensigtsmæssigt i området. En 16-årig i Bjerringbro er blevet anholdt for at køre 5 meter baghjuls på sin knallert, i et 90 km/t-zone.

Han pådrog sig en lovovertrædelse, der er farlig både for ham selv og andre. Det er ifølge politikommissær Peter Søndergård et tilbagevendende problem i området. Derudover har en brand i en træbygning på 200-300 kvadratmeter i Midt- og Vestjylland krævet fuld indsats fra brandvæsenet, der kæmper for at forhindre, at branden spreder sig til to andre træbygninger. Heldigvis er ingen kommet til skade.

I forbindelse med kommuneplanlægningen er der to nye vindmølleprojekter under behandling - Røjkær og Spolum. Kommunalbestyrelsen skal stemme om at indlede lokalplan- og miljøvurderingsprocessen. Ifølge lokalborgere er begge projekter blevet godkendt i borgerdeltagelsen, men de oplever, at politikere alligevel vælter dem, hvilket Thorsten Thinggaard udtrykker frustration over





