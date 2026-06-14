Vagtværn i Ikast og nye lover i straffesagen

Forældre i Ikast har oprettet et vagtværn efter at en 10-årige dreng blev forsøgt børnelokket. Den nye regering vil hastebehandle en ny lov, som aflyser vurderinger i 2026 og 2027. Det 20-årige talent Alfred Arnelin skal til EM med det svenske U20-landshold.

10-årige Benjamin blev i starten af juni forsøgt børnelokket. Nanna Mathiasen står i spidsen for det vagtværn , der er oprettet af forældre i Ikast . Hun håber, at det kan sende et klart signal.

En 31-årig mand skulle i 2023 have afgjort sin sag om hvidvask af 12 millioner kroner og momssvindel for mere end to millioner. Men da han skulle møde i retten, var han rejst til Dubai og derefter videre til USA, før han i august sidste år blev udleveret til straffesagen. Den nye regering vil hastebehandle en ny lov, som aflyser de vurderinger, der skulle være foretaget i 2026 og 2027.

I stedet skal tidligere vurderinger fremskrives med den gennemsnitte udvikling i hver enkelt kommune. Jan Johansen blev i fredags mødt af et trist syn, da han som kredsformand for Dyrenes Beskyttelse i Struer ankom til en opgave i anlægget. Det bliver det 20-årige talent Alfred Arnelin, som er en del af det svenske U20-landshold, der skal til EM denne sommer. Lasse Lauritsen blev i april et hus fattigere, da stormen 'Dave' væltede væggene på hans nybyggede hus.

Da de skulle se til barnebarnets pony, som græssede på De Himmerlandske Heder, fandt de den død. Der kan komme virkelig mange snegle på kort tid. Det er derfor vigtigt at handle i tide. Juni har allerede overhalet februar som den vådeste måned i år.

Der er store regionale forskelle, og alle 13 midt- og vestjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet. Kaj Munks Præstegård blev forbigået til prisen som Årets Europæiske Museum. En udstilling i Kaj Munks Præstegård havde allerede vakt international opmærksomhed og var nomineret til den fineste europæiske hæder





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