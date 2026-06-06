Værnepligtiges træning, modstand mod skoveforbud, trafikuheld og vejrvarsel dominate nyhedsbilledet

Flere hundred værnepligtige træner dagligt i en skov nær Skive som forberedelse til en eventuel krigssituation, mens regeringens forslag om at tillade teltning i private skove møder kritik. Derudover er der trafikuheld ved Silkeborg, internetdriftsforstyrrelser i Jylland, og skybrudvarsel især i Sønderjylland. DMI forudser skyet vejr i Midt- og Vestjylland, og pesticidfund i jordbær har aktualiseret fødevaresikkerhed. En fodgænger blev kørt ned af el-cyklist, og pollenallergikere udfordres af klimaændringer.

I en skov nær Skive træner flere hundrede værnepligtige dagligt i at forsvare Danmark. De lærer at skyde, grave stillinger og samarbejde i felten - alt sammen som forberedelse på en mulig krigssituation.

Regeringens forslag om at muliggøre teltning og bevægelser uden for stier i private skove møder hård modstand fra skovejerne. Derudover er der sket et trafikuheld på en motorvejsbro ved Silkeborg, hvor to biler kørte sammen, og tre personer blev involveret. Ifølge politiet var hastigheden lav, og der kom ingen til skade. Inden for internetforbindelser har Waoo rapporteret om en driftsforstyrrelse, der påvirker flere steder i Jylland.

TV 2 Vejr har udsendt et varsel om skybrud og torden, især i Sønderjylland, hvor der er størst risiko mellem klokken 14 og 20. Varsleet kræver, at man lukker alle døre og vinduer for at undgå skader. Ifølge DMI vil Midt- og Vestjylland først være solen, men senere på eftermiddagen bliver det skyet, med temperaturer mellem 14 og 20 grader. Fødevarestyrelsens kontrol fra sidste år viste, at næsten halvdelen af testede jordbær indeholdt pesticidrester, hvilket har været fokus for fødevaresikkerhed.

Endvidere blev Jens Christian Weinreich kørt ned af en el-cyklist, hvilket har ført til krav om øget opmærksomhed omkring fodgængere. Pollenallergikere, omkring én million i tallet, kæmper med længere pollen-sæsoner og højere udledning på grund af klimaforandringer





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