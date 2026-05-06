Vær opmærksom på phishing-mails, der udgiver sig for at være fra Skattestyrelsen

Mange danskere har modtaget phishing-mails, der forsøger at narre dem til at afsløre personlige oplysninger. Svindlerne bruger falske sider, der ligner Skattestyrelsens officielle side, og det er vigtigt at være opmærksom og undgå at klikke på links i sådanne mails.

Overskydende skat fra årsopgørelsen er blevet udbetalt i de seneste uger, hvilket har givet mange danskere lidt ekstra økonomisk råderum. For de fleste er årsopgørelsen nu afsluttet, og derfor kan det virke mærkeligt, hvis man pludselig modtager en mail med et andet budskab.

I nogle tilfælde kan det være en phishing-mail, der forsøger at narre folk til at afsløre personlige oplysninger. En sådan mail indeholder ofte et link, der leder til en side, der ligner en officiel side fra Skattestyrelsen, men det er ikke tilfældet. Svindlerne har bevidst lavet en kopi, der minder om noget, mange allerede kender. For eksempel bruger de NemID i stedet for MitID, og afsenderadressen ser ikke ud til at være Skattestyrelsens officielle.

Hvis du modtager en sådan mail, bør du undgå at klikke på linksene. Hvis du allerede har klikket og afsløret oplysninger, bør du straks kontakte din bank og få spærret dit MitID. Det er vigtigt at være opmærksom på sådanne svindelforsøg, da de kan have alvorlige konsekvenser for din økonomi og personlige sikkerhed.

Skattestyrelsen vil aldrig sende mails med links til at indtaste personlige oplysninger, så hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte dem direkte for at få bekræftet, om mailen er ægte. Det er også en god idé at holde øje med din bankkonto og MitID for at sikre, at der ikke er sket uautoriserede transaktioner eller ændringer. Ved at være opmærksom og handle hurtigt kan du beskytte dig selv mod svindel og undgå unødvendige problemer





