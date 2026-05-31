Våbenhvile i Libanon truet, myg plager Marienborg, og dansk rekord i hækkeløb

Kampene i Libanon fortsætter trods våbenhvile. Myg invaderer statsministerboligen under forhandlinger. Ida Beiter Bomme sætter dansk rekord i 100 meter hæk.

På trods af våbenhvilen mellem Israel og den iranskstøttede Hizbollah -bevægelse er kampene i stort omfang fortsat i det sydlige Libanon . Frankrigs præsident Emmanuel Macron har på X udtalt, at intet retfærdiggør den store optrapning, og han fordømmer de civile tab og ødelæggelsen af infrastruktur.

Storbritanniens udenrigsminister Yvette Cooper opfordrer samtidig Hizbollah til at stoppe alle angreb på Israel og afvæbne sig, mens alle parter bør respektere våbenhvilen og deltage i forhandlinger i god tro. Der er fortsat spændinger i regionen, og internationale aktører følger situationen nøje. I Danmark skaber myg opsigt foran Marienborg, hvor regeringsforhandlinger finder sted. Pressen, der dækker forhandlingerne, har måttet kæmpe mod myggene, og situationen har fået en af forhandlerne til at bryde ud i latter.

På Aalborg Universitetshospital har en patient overfaldet personale, og overfaldsalarmen svigtede, hvilket betyder, at det øvrige personale ikke blev alarmeret. Vicedirektør Peter Larsen tager hændelsen dybt alvorligt og oplyser, at der er udarbejdet en beredskabsplan for at sikre ansatte. Grønlandske forældre, der mister et barn, efterlyser nu tid til at sørge, da de ønsker samme ret til sorgorlov som i Danmark.

I Brasilien overvåges to patienter med mistanke om ebola; den ene er en 37-årig mand fra DR Congo med feber, den anden en belgisk mand fra Uganda med hoste og diarré. Et fly fra Oslo Lufthavn måtte vende om, fordi en mand i 30'erne opførte sig upassende over for passagerer og personale. Han er blevet bortvist og fik konfiskeret en halv flaske whisky.

Et toårigt forskningsprojekt viser, at madklubber kan være med til at mindske ensomhed blandt plejehjemsbeboere. 33 kommuner har haft det tørreste forår i mindst 15 år, og på Bornholm har nedbøren været ekstremt lav. I Myanmar er mindst 80 mennesker omkommet, og omkring 70 er kommet til skade ved en eksplosion under en festival. Oprørsgruppen TNLA oplyser, at det er sprængstoffer brugt i miner, som ved en fejl detonerede.

I cykelverdenen har Jonas Vingegaard vundet Giro d'Italia, hvilket fejres i barndomsklubben Thy Cykle Ring. Han er den ottende rytter i historien til at vinde alle tre grand tours. Et naturprojekt i Nationalpark Vadehavet skal skabe åbent naturområde for den truede ensianblåfugl, der ikke kan flyve langt. Politiet har stort fokus på sikkerheden under Jødisk Kulturfestival i København, men oplyser ikke nærmere om indsatsen.

Endelig satte Ida Beiter Bomme søndag dansk rekord i 100 meter hæk med tiden 12,81 sekunder ved Nordiske Mesterskaber, hvilket også kvalificerede hende til EM. Hun var stolt og rørt over præstationen, især efter en fods skade for en måned siden





