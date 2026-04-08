Ustadigt vejr på vej: Regn og slud i vente

Danmark står over for et vejrskifte med overgang fra stabilt forårsvejr til mere ustabile forhold. Især Vestdanmark forberedes på regn og slud, mens resten af landet oplever skiftende forhold.

I flere dele af landet forventes der i perioder regn, der kan blandes med slud. Vejret i Danmark er kendt for at skifte karakter i foråret, hvor solrige dage hurtigt kan afløses af køligere luft og nedbør. Lige nu står landet overfor en periode, hvor ellers stabile vejrforhold gradvist vil ændre sig. Det begynder stille og roligt, men udvikler sig i løbet af de kommende dage til mere ustabilt vejr. Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut ( DMI ) er der især én detalje, der vækker opmærksomhed.

Flere steder kan regn i perioder blive blandet med slud. \De første dage byder på klassisk forårsvejr med tør luft og behagelige temperaturer. I løbet af dagen vil temperaturen ligge mellem 9 og 14 grader, dog en smule lavere ved kysterne, hvor vinden kommer ind fra havet. Vinden vil generelt være svag til jævn og skifte mellem nordlige og østlige retninger. Aftenerne og nætterne fortsætter i samme rolige spor med tørt og overvejende klart vejr, selvom skyer kan trække ind over de vestlige egne. Temperaturerne falder til mellem frysepunktet og 5 grader, og der er lokalt risiko for glatte veje i morgentimerne. Torsdag fortsætter med tørt vejr og perioder med sol, men særligt i den vestlige del af landet vil skyerne dominere mere. Temperaturerne holder sig mellem 7 og 12 grader, mens områder ved Østersøen må nøjes med omkring 5 grader. Vinden tager til og bliver let til frisk fra sydøst. \Det stabile vejr begynder at ændre sig torsdag aften og nat. Mens den østlige del af landet fortsat vil opleve klart og tørt vejr, vil skyer og nedbør trække ind over vestlige og sydvestlige egne. Her kan nedbøren i perioder falde som slud, når temperaturen ligger tæt på frysepunktet. Fredag bliver vejret mere delt. Den sydvestlige del af landet vil få mest skyet vejr med regn hist og her, mens resten af Danmark stadig kan nyde en del sol og tørvejr. Temperaturerne falder en smule og lander mellem 5 og 10 grader. Vinden bliver mere markant og blæser jævnt til hårdt fra sydøst i store dele af landet. I sydvest vil vinden dog være mere moderat og skifte retning mod vest. I løbet af aftenen og natten klarer det op mod nord og øst, mens resten af landet fortsat må forvente skyer og enkelte byger. Samlet set peger prognosen på en overgang fra roligt forårsvejr til mere ustabile forhold, hvor især de vestlige egne må forberede sig på både regn og perioder med slud. Vejret bliver altså mere omskifteligt, og det er vigtigt at være opmærksom på de skiftende forhold, især hvis man skal planlægge udendørsaktiviteter eller rejser





