Ustadigt vejr og politiske skandalerdominerer nyhederne

En dag med blandet vejr, politisk tilfredshed, en elbil-snydehistorie, håndboldnederlag og regeringsbesparelser. Læs om Signe Munks roser til regeringsgrundlaget, Lars Nygård Pedersens søforklaring, Stine Skogrands skuffelse og de kommende máskeændringer.

Onsdagen startede med regn mange steder, men i løbet af dagen klarede det op. Der kunne dog fortsat komme byger. Temperaturerne lå mellem 15 og 18 grader med svag til jævn, stedvis frisk vind fra mellem sydøst og sydvest.

Signe Munk udtrykte stor tilfredshed med det præsenterede regeringsgrundlag. Hun fremhævede, at det dedikerer et helt kapitel til at sikre geografisk balance i Danmark, og at der skal være gode muligheder for at leve og udvikle både landsbyer og lokalsamfund også i provinsen. I den mellemtid var Lars Nygård Pedersen på vej hjem fra en handletur i Herning, da han bemærkede en ny elbil, der parkerede.

Manden i bilen spurgte om hjælp til at finde vej til Billund Lufthavn, hvilket Lars gav. Det virkede uskyldigt, men det viste sig, at Lars var blevet snydt af en mand, der allerede har narret flere midt- og vestjyder. Måske kender du Halli fra datingprogrammet Hotel Romantik. Halli rejste til Mallorca som en gift mand, hvilket har fået følger.

Stine Skogrand fra Ikast Håndbold udtrykker dyb skuffelse efter nederlaget til Nykøbing Falster i bronzekampen. Hun føler sig tom, især fordi holdet havde en god start før pausen med en følelse af, at de kunne vinde, men fandt intet i anden halvleg og havde svært ved at bryde modstandernes defensiv. Desuden kan man trøste sig med bronze i pokalturneringen. Ikke engang et halvt år efter leveringen af Midtjyske Jernbaners nye batteritog blev et af togene overmalet med graffiti.

Ikast Håndbold var foran 14-13 ved pausen, men NFH trak sig fra midt i anden halvleg. Regeringen vil konkret halvere momsen på fødevarer generelt og helt fjerne momsen på frugt og grønt. Det forventes at kunne mærkes i privatøkonomien, men der er brug for flere mellemregninger, før indkøbskurven bliver billigere, advarer Las Olsen. Der foregår redningsarbejde mellem afkørsel ni mod Give og afkørsel 10 mod Brande S. i nordgående retning, hvor højre spor er spærret.

De næste tre dage byder på ustadigt vejr med perioder med kraftig regn, især på Jylland, hvor der ventes mellem 15 og 30 millimeter regn





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