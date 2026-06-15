Ustadigt sommervejr: Sol og varme, men også tordenbyger i weekenden

Udforsk detaljerne i den kommende uges vejrprognose, hvor sommerlige temperaturer og sol veksler med spredte regn- og tordenbyger. Få indsigt i, hvornår du kan forvente det varmeste vejr, og hvorfor tordenbygerne bliver kraftigere i den varme luft.

Den ustadige sommervejr fortsætter i den kommende uge, med en kulmination i weekenden, hvor temperaturer kan nå op til 30 grader. Der er dog også risiko for regn og tordenbyger.

Ifølge meteorologen vil vejret i starten af ugen være mere foranderligt med huller i skyerne og et mere tørrt og solrigt billede end i weekenden. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 20 grader, og der vil være frisk til hård vind ved kysterne. Mod fredag forventes tørvejr, sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader.

Men sommerens højdepunkt forventes at blive lørdag, hvor der er risiko for spredt regn og tordenbyger, og hvor dagtemperaturen lokalt kan nå mellem 23 og 28 grader, måske endda 30 grader. Tordenbygerne kan blive kraftigere på grund af den varme luft, som indeholder mere fugt, der kanmedføre nedbør





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Sommervejr Tordenbyger Regndag Temperatur Meteorologi Vejrudsigt

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