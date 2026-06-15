Ustadigt sommervejr i weekenden - temperaturen kan nå op mod 30 grader

Lørdag vil temperaturen nå op mod 30 grader, men der vil formentlig også komme regn eller byger. Det ustadige sommervejr fortsætter i den kommende uge og kulminerer i weekenden med temperaturer på op mod 30 grader, men der er også risiko for regn og tordenbyger.

Lørdag vil temperaturen nå op mod 30 grader, men der vil formentlig også komme regn eller byger. Det ustadige sommervejr fortsætter i den kommende uge og kulminerer i weekenden med temperaturer på op mod 30 grader, men der er også risiko for regn og tordenbyger.

For dem, der har manglet de lidt mere sommerlige temperaturer, så går du de helt sikkert den rigtige retning til at begynde med. Men det bliver altså ikke sol fra en skyfri himmel, siger hun. Allerede mandag bliver hullerne i skyerne nemlig større og større, og vi går mod noget, der er lidt mindre vådt og mere solrigt, end hvad vi har haft i weekenden.

Temperaturen vil ligge på mellem 14 og 20 grader, og ude ved kysterne vil der være frisk til hård vind. Det mildere vejr fortsætter hen mod weekenden, og fredag skulle endda byde på tørvejr, sol og temperaturer på mellem 20 og 25 grader. Men så ser det altså ud som, at der kommer spredt regn og tordenbyger, ligesom lørdag ser ud til temperaturmæssigt at blive absolut højdespringer i den kommende uge.

Dagtemperaturen forventes at ligge mellem 23 og 28 grader lokalt, måske endda op mod de 30 grader, siger meteorologen. Tordenbyger bliver lidt kraftigere end på andre tidspunkter, fordi luften er varmere. Dermed kan den indeholde lidt mere fugt, som altså kan ende som nedbør, siger hun





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