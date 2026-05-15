USIKTIGE PFAS-FINDER FRA ONLINE MARKEDSPLAZSE PÅ ELEV GØR VIRUS FOR BRUKERENES SKYDSLÅ, SØRGE OG MILJØ

PFAS-stoffer, der bruges i mange produkter, er i stigende grad blevet fundet at sprede sig overalt i miljøet og kan akkumuleres i vores kroppe og miljø. Overraskende undersøgelser viser, at disse farlige kemikalier findes i mange produkter, der sælges på online markedspladser. Det er ikke kun problematisk for vores sundhed, men også for vores miljø. En undersøgelse afslørede, at skadelige PFAS-stoffer blev fundet i 13 af 17 jakker, hvoraf nogle indeholder ulovlige niveauer af stoffet.

PFAS-stoffer er helt umulige at se, men overalt i miljøet gør de sig gældende og kan akkumuleres i vores kroppe og miljø. Blandt deres negative konsekvenser er svækket immunforsvar, hormonforstyrrelser og øget risiko for kræft.

En undersøgelse udført af Forbrugerrådet Tænk Kemi fandt skadelige kemikalier i 13 af 17 jakker fra Temu, Shein og Amazon. Convivium er et klart bevis på, at sælgerne på markedpladserne i EU ikke overholder EU-reglerne. For en del af jakkerne fra Amazon, Shein og Temu var indholdet af PFAS-stoffer ulovlige i EU.

Det er skræmmende, at der i 76% af de jakker, danskerne kan købe på online markedspladser som Temu, Shein og Amazon, er der PFAS-stoffer og at koncentrationerne i disse tilfælde er ulovlige i EU. Det er et problem for vores sundhed og for vores miljø, og vi skal gøre, hvad vi kan, for at stoppe brugen af dem.

Vi opfordrer alle til at holde sig fra online markedspladser, som sælger med sælgere fra lande, der er placeret uden for EU. 1. juli 2026 er det imidlertid ikke længere lovligt at importere og sælge en jakke, fordi der er et dansk forbud mod PFAS i tøj. Det vil neppe være ulovligt for private at importere tøj, sko og imprægneringsmidler med PFAS gennem onlinemarkedspladser.

Med en ny bekendtgørelse vil ministeren underskrive kort tid, der forbyder salg og import af tøj, fodtøj og imprægneringsspray med PFAS. Forbudet træder i kraft den 1. juli 2026 og gælder, uanset om salget gedaan i fysiske butikker eller online, og uanset om sælgeren er baseret i Danmark eller uden for EU’s grænser. Kontrollen afregleringerne vil håndhæves, hvis markedspladserne fortsætter med at gøre disse produkter tilgængelige for danske forbrugere.

Kontrolmyndighederne vil håndhæve reglerne, hvis markedspladserne fortsætter med at gøre disse produkter tilgængelige for danske forbrugere. Forbuddet vil også gælde import, og det vil dermed ikke være lovligt for private at importere tøj, sko og imprægneringsmidler med PFAS gennem onlinemarkedspladser





