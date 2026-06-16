Visma | Lease a Bike har bekræftet, at Wout van Aert endnu ikke er ankommet til holdets højdelejr i Frankrig til forberedelser for Tour de France, hvilket vækker bekymring for hans form og deltagelse. Den alsidige belgier er en central hjælper for Jonas Vingegaards jagt på den gule trøje mod Tadej Pogačar.

Den største cykelløb sbegivenelse, Tour de France, nærmer sig, og det danske professionelle hold Visma | Lease a Bike er midt i de sidste intensive forberedelser.

For at opnå optimal performance har flere af holdets stjerner, herunder den danske kasper Jonas Vingegaard, allerede taget til højdelejre i de franske Alper for at finpudse formen inden start. Denne strategiske træning er afgørende for at tilpasse kroppen til de krævende bjergetaper, der ofte afgører vinderen af den gule trøje.

Desværre har holdet meldt ud, at en af deres nøglepersoner, den belgiske stjernespiller Wout van Aert, endnu ikke har deltaget i disse højdelejre, hvilket vækker bekymring for hans tilstand og potentiale deltagelse i løbet. Ifølge en erklæring til den belgiske medie Sporza er Van Aert ikke rejst med resten af holdet til Frankrig, og holdet ønsker ikke at komme med yderligere detaljer om hans aktuelle helbredstilstand på nuværende tidspunkt.

Dette skyldes sandsynligvis en ønske om at bevare privatlivets fred og undgå unødvendig pression, før de har en klar diagnose og plan. Van Aert, der er anerkendt som en af verdens mest alsidige cyklister, har traditionelt en afgørende rolle som en "superhjælper" for Vingegaards kandidatur.

Hans styrke ligger ikke kun i at vinde etaper i massespurter, men også i at klare de krævende flade etaper med sidevind, og især i at fungere som en afgørende støtte på visse bjergdage, hvor hans massive ulykksalighed og utholdenhed er uinteressant. Hans seneste resultater har været lovende; mens han var på vej til at vinde løbet, viste han stærke takter og sikrede sig faktisk en sejr i massespurten på den femte etape i en tidligere forberedelsesløb.

Denne fremgangbrudte dog brat, da hans forberedelser blev afbrudt uventet før den sidste etape, hvilket fik mange til at spekulere i en eventuel skade. Det er fortsat uklart, hvornår han vil forlade sig til holdets træningslejr i højderne, hvis overhode. Spørgsmålene om skadens alvor og dens potentielle indvirkning på hans form i løbet op til Tour de France er faktisk afgørende.

I værste fald kunne det betyde, at han må trække sig fra start, hvilket ville være et alvorligt handicap for Visma | Lease a Bike's strategi. Den usikkerhed omkring Van Aerts tilstand understreger de mange usikkerhedsfaktorer, der altid er til stede i løbet op til et(som Tour de France. Selvom Jonas Vingegaard selv er klar og i god form efter sine tidligere sejre, er holdets samlede styrke tæt knyttet til fuldt udbytte af alle deres nøglekomponenter.

Uden Van Aerts alsidighed og styrke i de flade etaper og som en vigtig støtte i bjergene, vil Vingegaard i højere grad måtte stole på sig selv og de øvrige holdmedlemmer, hvilket kan gøre opgaven udfordrende i den konkurrence, der forventes mod den sloveniske mester Tadej Pogačar. Forventningerne til, at Vingegaard skal udfordre Pogačar for den gule trøje, er enorme, og en manglende Van Aert vil være et stort minus for holdets chance.

Samtidig er der også en anden nyhed fra den amerikanskepolitik, hvor tidligere præsident Donald Trump har udtalt ønske om lavere priser på medicin, men som måske ikke vil opnå lovgivning til det, hvilket har politiske implikationer, men som er mindre relevant for selve cykelløbet. Konklusionen er, at mens forberedelserne er i høj gear, er der fortsat alvorlige spørgsmål om den samlede holdstyrke og strategien, før løbet starter





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