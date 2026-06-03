USAs nye aftale med Israel og Libanon: Hizbollah skal afvåbnes og forlade syd

En ny aftale, truffet efter amerikanske forsøg, kræver at Hizbollah afvåbnes og fjernes fra Libanons syd. Aftalen er betinget af en stoppe for de igangværende kampe, som trods en officiel våbenhvile fortsætter.

Der har i lang tid været en anspændt situation ved grænsen mellem Israel og Libanon , hvor Hizbollah -bevægelsen har spillet en central rolle. Ifølge oplysninger fra det amerikanske udenrigsministerium, citeret af nyhedsbureauet Reuters, er der efter forhandlinger i Washington nået til en aftale, der er betinget af, at Hizbollah bliver fuldstændigt afvåbnet, ogat alle dens krigere fjernes fra det sydlige Libanon , et område tæt på den israelske grænse.

På papiret eksisterer der en våbenhvile mellem Israel og Libanon siden april, som er blevet forlænget flere gange, men i praksis er kampene fortsat i omfattende stil. Selvom Hizbollah tilsluttede sig et amerikansk forslag om en gensidig standse for angrebene i starten af ugen, reagerede Israel med nye angreb allerede natten efter.

Den amerikanske initiativ og den deraf flødende aftale ses derfor som et vigtigt skridt i retning af en mere stabil situation, men dens håndhævelse forbliver usikker, indtil Hizbollah reelt efterlever kravet om at lægge handlingen til side og forlade området





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon Hizbollah USA Våbenhvile Afvåbning Grænseområde Diplomati

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Israels luftforsvar reagerer på projektilangreb fra Libanon, mens Danmark danner ny regering og fejrer Michelin-anerkendelseEn hyldest til both danske Michelin-stjerner og politisk prowess markerede en længe ventet aften i Danmark. Mens de nordiske Michelin-priser blev uddelt i Tivoli, annoncerede Socialdemokratiets Mette Frederiksen, at en ny koalitionsregering med SF, Moderaterne og De Radikale er på vej. Dette sker imidlertid mod en baggrund af øget geopolitiske spændinger, da Israel rapporterer om projektilangreb fra Libanon, og Hizbollah angiveligt har accepteret et amerikansk forslag om et gensidigt angrebsstop. Paradoksalt nok er også danske virksomheder som Vestas og Danish Crown i færd med profound omstruktureringer, idet Vestas' CEO opfordrer til mere centraliseret planlægning af vedvarende energi, og Danish Crown lægger op til at fyre næsten hver femte funktionær. I mellemtiden kæmpes der energisk mod et dødeligt ebola-udbrud i DR Congo, og danske bombebrydere som 32-årige Hanne er på vagt døgnet rundt. En brydningstid i Danmark og verden.

Read more »

Hizbollah accepterer amerikansk forslag om gensidigt ophør for angrebDen libanesiske militante gruppe Hizbollah har accepteret et amerikansk forslag om et gensidigt stop for angreb i konflikten med Israel, oplyser Libanons ambassade i USA. Meddelelsen følger efter en eskalering af den israelske offensiv i Libanon og usikkerhed om forhandlingerne mellem USA og Iran. USA's præsident Donald Trump melder om deeskalering og kontakt med Hizbollah.

Read more »

Medie: Iran stopper brevudveksling med USAIran stopper for nu udveksling af beskeder med USA som følge af israelske angreb i Libanon, skriver Tasnim.

Read more »