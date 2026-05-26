USAs angreb natten til tirsdag afslører en farlig manøvreringsfase mellem USA og Iran

USAs angreb natten til tirsdag afslører et klart mønster: Iran og USA padler og positionerer sig i en farlig manøvreringsfase. Den danske-iranske ekspert Mehdi Mozaffari vurderer, at angrebet er et signal fra Trump, der siger, at de ikke er færdige og ikke er væk. Militæreksperten Peter Viggo Jakobsen understreger, at ingen af parterne har interesse i, at konflikten udvikler sig til en regulær krig igen. Udsigten til en fredsaftale er inden for rækkevidde, men at begge lande trækker tiden ud, for at få den anden part til at give sig på vigtige indrømmelser.

USA s angreb natten til tirsdag afslører et klart mønster: Iran og USA padler og positionerer sig i en farlig manøvreringsfase – spørgsmålet er, hvem der står stærkest.

Kø Konflikten mellem USA og Iran har i ugevis befundet sig i et storpolitisk limbo, mens parterne har forsøgt at finde frem til en gensidig aftale. Våbenhvilen har gjort krigen 'kold', men natten til tirsdag pustede den amerikanske krigsmaskine til ilden igen. Og det er der en helt særlig grund til, vurderer en ekspert. »Angrebet er et signal.

Det er Trump, der siger: Vi er ikke færdige. Vi er ikke væk. Og det viser, at situationen stadig er dynamisk og farlig.

« Ordnende kommer fra dansk-iranske Mehdi Mozaffari, professor emeritus i statskundskab ved Aarhus Universitet. Han mener dog ikke, at man skal se nattens angreb som en reel eskalering af konflikten eller brud på våbenhvilen. USA prøver at få så meget som muligt ud af Iran, og præstestyret gør det samme. Ingen af dem vil vise svaghed, og angrebet er et eksempel på, at Trump stadig vil vise styrke – uden at ville en egentlig krig.

USA angriber, fordi det ser ud som om Iran er ved at udlægge miner. Det ligner også, at de forbereder systemer, der kan ramme amerikanerne eller skibe i Hormuzstrædet. Selv om der er forhandlinger i gang, skal amerikanerne jo ikke finde sig i, at iranerne bliver ved med at udlægge miner. Derfor reagerer de med et begrænset angreb, men på en måde der viser, at de stadig ønsker, at forhandlingerne fortsætter.

USA kalder også selv deres seneste aktion for selvforsvar med henblik på at beskytte amerikanske soldater mod iranske trusler. Militæreksperten Peter Viggo Jakobsen understreger, at ingen af parterne har interesse i, at konflikten udvikler sig til en regulær krig igen. Derfor gør amerikanerne alt for at nedtone nattens angreb. Udsigten til en fredsaftale er inden for rækkevidde, men at begge lande trækker tiden ud, for at få den anden part til at give sig på vigtige indrømmelser.

Nøgleordet er atomvåben. Hvis Iran er villig til at overgive sit radioaktive materiale, kan Trump sige, at han har nået sit mål om at forhindre Iran i at få atomvåben – og præsentere det som en sejr. Men det er svært at sige hvornår. Begge parter trækker tiden for at få den bedst mulige aftale, og der kommer meget lidt konkret information ud





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran USA Conflict Negotiations Weapon Negotiations Iran USA Conflict Negotiations Weapon Negotiations

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny oliepris i USA og udsøge konsekvenserne iุงเทพUSA priser olie i omegnen af 98,8 dollars ogPresidents valg i Cypern, Kinas romstation, voldtægten i Aalborg og USA-s og Israel-israeliske angreb.De efterforsker en anmeldelse om voldtægt i Nordjylland ud over mange andre nyhedsartikler som er trykt i medierne i. Dag

Read more »

USA og Iran er tættere på aftale, men oliepriserne falder stadigUdenrigsminister Marco Rubio udtaler optimisme om nye forhandlinger med Iran under et besøg i New Delhi, mens oliepriserne falder som følge af forventede fremskridt. Trods russisk agression i Kyiv fortsætter krigen, mens Cypern og Kina holder deres egne diplomatiske og rumrejseaktiviteter.

Read more »

USA vil enten indgå en 'god aftale' med Iran eller håndtere situationen 'på en anden måde' - udenrigsministerUSA- udenrigsminister Marco Rubio har udtalt, at USA enten vil indgå en 'god aftale' med Iran eller håndtere situationen 'på en anden måde'. Han understregede samtidig, at USA fortsat vil give diplomatiet en reel chance, før 'andre muligheder' udforskes.

Read more »

USA udfører angreb i Iran for at forsvare soldater mod trusler fra iranske styrkerUSA's militær har udført angreb i Iran for at forsvare soldater mod trusler fra iranske styrker. Angrebene blev udført mod raketramper og skibe, som forsøgte at udlægge miner. USA og Iran indgik en midlertidig våbenhvile, men USA's angreb er blevet afbrudt. Iran har blokeret Hormuzstrædet, hvilket har sendt oliepriserne på raketfart.

Read more »