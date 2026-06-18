USA varsler gennemgang af militær tilstedeværelse i Europa

USA vil gennemgå sin militære tilstedeværelse i Europa for at fremme europæisk ledelse. Andre nyheder: Israel afbryder kontakt med EU's udenrigschef, Iran og USA indgår aftale, danske landbrugsstuderende ser optimistisk på fremtiden, OpenAI åbner kontor i Stockholm, og forskere finder ældre version af Stonehenge.

USA har annonceret, at de vil foretage en gennemgang af deres militære tilstedeværelse i Europa inden for de næste seks måneder. Det oplyste den amerikanske forsvarsminister på et møde for Nato -landenes forsvarsministre i Bruxelles.

Målet er at sikre, at Nato bevæger sig hurtigt og uigenkaldeligt i retning af, at Europa overtager det primære ansvar for eget forsvar. USA har omkring 100.000 soldater udstationeret i Europa, men ønsker at trække nogle af dem hjem sammen med offensive kapaciteter som kampfly. Samtidig vurderer erhvervskorrespondent Jakob Ussing, at olieprisen ikke falder tilbage til niveauet fra begyndelsen af året lige foreløbig.

I en anden udvikling har Israels udenrigsminister, Gideon Saar, besluttet at afbryde al kontakt med EU's udenrigschef, Kaja Kallas. Årsagen er en udtalelse, som Kallas angiveligt kom med bag lukkede døre på et møde i Mexico, hvor hun sammenlignede Israel med apartheidstyre. Det israelske nyhedsmedie Ynet rapporterer om hændelsen, men det er uklart præcist, hvad hun sagde. Derudover er rammeaftalen Memorandum of Understanding mellem Iran og USA officielt færdigforhandlet og underskrevet.

Aftalen består af 14 punkter, der blandt andet omhandler åbningen af Hormuzstrædet, Irans atomprogram, indefrosne milliarder og beriget uran. DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen bemærker især punkt to i aftalen. I Danmark er landbruget i fokus, og to unge studerende, Lykke Kruse og Lars-Emil Stamp, er på vej ind i branchen.

De afslutter deres eksamener på Kjærgaard Landbrugsskole ved Bramminge og ser optimistisk på fremtiden, men efterlyser mindre afstand mellem forbruger og producent samt klare regler, der skabes i samarbejde med landbruget. På teknologifronten åbner det amerikanske firma Open AI, der står bag Chat GPT, sit første nordiske kontor i Stockholm. Firmaet fremhæver det attraktive startup-miljø i Sverige.

Inden for sundhed søger forskere fra Copenhagen Menopause Study (COMPASS) deltagere til et forsøg, der sammenligner østrogenbehandling, testosteronbehandling og behandling med GnRH-analog mod gener i overgangsalderen. I Polen blev den russiske satiriker Semjon Skrepetskij anholdt efter at have slæbt det russiske flag langs jorden foran ambassaden i Berlin. Ifølge den polske premierminister Donald Tusk arbejder myndighederne på at finde bagmanden.

Endelig har britiske forskere fundet en tidligere og enklere version af Stonehenge i Bulford, kun fem kilometer fra det berømte monument. To huller i jorden, der stammer fra træpæle, er præcist på linje med solen ved sommer- og vintersolhverv. Stedet er dateret til omkring 5.000 år gammelt, 500 år ældre end Stonehenge, og der er fundet keramik, flintredskaber og dyreknogler, hvilket tyder på samlinger. Afslutningsvis vender Lars Løkke Rasmussen tilbage som Danmarks udenrigsminister i en tid præget af globale forandringer





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