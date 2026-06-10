USA udfører selvforsvarsangreb mod Iran efter nedskydning af helikopter

Det amerikanske militær har svaret med præcisionsangreb på iranske mål efter nedskydningen af en amerikansk Apache-helikopter. Den Iranske Revolutionsgarde svarede med trusler om yderligere angreb, mens USA forsøger at nedtoner escalereringen for at beskytte fredsforhandlinger.

På et billede ses en Apache-helikopter, som ifølge præsident Trump var den type, der tidligere på ugen blev skudt ned. Det amerikanske militær har udført en såkaldt selvforsvarsangreb mod Iran sent tirsdag aften som reaktion på mandagens nedskydning af en amerikansk militær helikopter.

Ifølge en erklæring fra det amerikanske militærs centralkommando (Centcom) blev operationen gennemført på ordre fra den øverstkommanderende. Styrkerne ramte iranske luftforsvarssystemer, jordbaserede kontrolstationer og overvågningsradarsystemer nær Hormuzstrædet med præcisionsammunition fra amerikanske kampfly. Der er meldinger om eksplosioner i byerne Sirik og Minab samt på Qeshm-øen. Den Iranske Revolutionsgarde meldte omere angreb med droner og missiler mod amerikanske mål i Mellemøsten.

Ifølge Revolutionsgarden blev Al-Azraq-basen i Jordan angrebet med langtrækkede missiler, idet en F-35-hangar var et af målene. Derudover rapporteres angreb på en amerikansk flådeenhed i Bahrain og på Ali Al Salem-luftbasen i Kuwait med droner. USA har endnu ikke kommenteret disse meldinger. Revolutionsgarden advarer om et alvorligere svar, hvis de amerikanske angreb fortsætter, og oplyser, at de amerikanske angreb beskadigede et telekommunikationstårn og to vandtanke i Sirik.

Irans udenrigsminister har tidligere advaret om, at alle amerikanske angreb vil blive besvaret. Præsident Donald Trumpunderstregede, at angrebet var et proportionelt selvforsvar og en advarsel, og ikke en eskalering. Ifølge analytiker Jakob Krogh signalerer USA, at man ikke ønsker at forpurre fredsforhandlingerne mellem Iran og USA. Iran har ikke taget ansvaret for nedskydningen af den amerikanske helikopter, men advarede om, at udenlandske styrker i nærheden af iransk territorium befinder sig i konstant fare





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