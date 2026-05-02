USA trækker 5000 soldater hjem fra Tyskland – tysk forsvarsminister kalder det forventet

Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, kalder den amerikanske beslutning om at trække 5000 soldater hjem fra Tyskland forventet. Pentagon bekræfter ordren, mens Nato fastholder tilliden til alliancens forsvar. Beslutningen kommer efter spændinger mellem USA og Tyskland over Iran-konflikten.

Den tyske forsvarsminister, Boris Pistorius, har udtalt, at den amerikanske beslutning om at trække 5000 soldater hjem fra Tyskland var forventet. Han understreger, at en reduktion af amerikanske tropper i Europa og Tyskland har været en forventet udvikling.

Ifølge Pentagon kom ordren om tilbagetrækningen direkte fra forsvarsminister Pete Hegseth, som en talsmand for Pentagon, Sean Parnell, bekræftede i en officiel erklæring. En anonym embedsmand fra Pentagon kritiserede den tyske retorik som upassende og uvillig, hvilket ifølge embedsmanden har været medvirkende til præsident Donald Trumps beslutning. Embedsmanden sagde, at præsidenten reagerede korrekt på de kontraproduktive bemærkninger fra den tyske side.

Ifølge Boris Pistorius er der næsten 40.000 amerikanske soldater stationeret i Tyskland, mens andre kilder, herunder Reuters, anslår tallet til omkring 35.000. Trumps trussel om at trække tropperne hjem kom som følge af udtalelser fra den tyske forbundskansler, Friedrich Merz, der i slutningen af april kritiserede USA's rolle i forhandlingerne med Iran. Merz udtalte, at Iran ydmyger USA i fredsforhandlingerne, hvilket Trump opfattede som en provokation. Nato's talsperson, Allison Hart, har også reageret på beslutningen.

Hun understreger, at Nato arbejder sammen med USA for at forstå detaljerne i beslutningen, men fastholder, at alliancen fortsat har tillid til sin evne til at sikre afskrækkelse og forsvar. Hart fremhæver, at skiftet mod et stærkere Europa i et stærkere Nato fortsætter, selvom der sker ændringer i styrkepositionerne. Trump-administrationen har gentagne gange kritiseret vestlige allierede for ikke at støtte USA's og Israels indsats mod Iran, som begyndte 28. februar.

Kritikken har især været rettet mod lande, der ikke har bidraget aktivt til den militære indsats. Den amerikanske tilbagetrækning fra Tyskland kommer i en tid, hvor forholdet mellem USA og Tyskland er præget af spændinger, ikke mindst på grund af forskellige opfattelser af Iran-konflikten og andre internationale spørgsmål. Den tyske regering har gentagne gange understreget vigtigheden af en fælles europæisk sikkerhedspolitik, men samtidig har USA's rolle som garant for sikkerheden i Europa været central i mange år.

Den nylige beslutning kan derfor have betydelige konsekvenser for den transatlantiske alliance og den europæiske sikkerhedsarkitektur. Eksperter forventer, at beslutningen vil føre til øget debat om Europas forsvarsevne og behovet for større selvstændighed i sikkerhedspolitiske spørgsmål. Samtidig vil det være afgørende at følge, hvordan andre Nato-medlemmer reagerer på den amerikanske beslutning og om der vil ske en omfordeling af militære ressourcer i Europa





kristeligt / 🏆 21. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Tyskland Nato Forsvaret Iran

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Europæiske alternativer til Palantir vinder frem: Kan de udfordre den amerikanske gigant?Danske sikkerhedsmyndigheder er afhængige af Palantirs platforme, men europæiske alternativer begynder at udfordre den amerikanske datagigant. Kan de vinde kampen om digital suverænitet?

Read more »

Store bededag forbliver ikke fridag – SF er alene om at ville genindføre denStore bededag er ikke en officiel fridag, og det bliver den heller ikke foreløbig. Kun SF ønsker at genindføre den, mens de andre partier i en potentiel regering med Lars Løkke Rasmussen var med til at afskaffe den. Politisk journalist analyserer den langsomme forhandlingsproces og minder om bededagens symbolik.

Read more »

Klassekampen er ikke forsvundet – den har blot ændret formDanmarks eneste røde dagblad

Read more »

Nu vender regnen tilbage: Så mange dage fortsætter den ifølge DMIEfter flere dage med sol og lune temperaturer vender vejret med skyer og regn. Ifølge DMI bliver det skifte mærkbart allerede i løbet af weekenden, hvor højtrykket over Danmark gradvist mister sit greb. Regnen breder sig søndag og fortsætter mandag, mens temperaturen falder og vinden tiltager.

Read more »

Tonen skærpes mellem Tyskland og USA: Nu blander vicekansler sigDen amerikanske præsident skal holde sig fra at komme med nogen former for råd til Tyskland, lyder det fra den tyske vicekansler, efter Trump har kritiseret Friedrich Merz.

Read more »

Fra rustbælte til robotfabrikker: USA's kamp for at genoprette industrienI 1980'erne mistede USA millioner af industriarbejdspladser på grund af globalisering og detailhandelsomstilling. I dag kæmper landet for at genoprette sin industri gennem teknologiske fremskridt og politiske initiativer, men udfordringerne er store.

Read more »