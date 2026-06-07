USA skyder iranske droner ned - Mette-Marit inspirerer til organdonation

USA's militær har skudt iranske droner ned i Hormuzstrædet, mens kronprinsesse Mette-Marits sygdom har ført til rekordmange organdonorer i Norge. Desuden protesterer unge i Indien, Knicks vinder i NBA, og Peter Phillips gifter sig.

USA 's militær har lørdag skudt to iranske droner ned, da de udgjorde en trussel mod den internationale skibstrafik i Hormuzstrædet. De amerikanske styrker står fortsat parate og er klar til at fortsætte med at forsvare sig mod iransk aggression, skriver Centcom.

Natten til lørdag skød det amerikanske militær fire iranske droner og syv ballistiske missiler, der var på vej mod amerikanske baser i regionen. Herefter angreb det amerikanske militær radarstationer i den iranske by Gerukog på øen Qeshm, der ligger ud til Hormuz-strædet. På stedet fandt man flere sårede personer, skriver det lokale politi uden at sætte præcist antal på. Ved ankomsten fandt betjentene flere personer med skudsår.

Mange af de sårede er blevet transporteret til nærliggende hospitaler for at modtage behandling. I Norge har kronprinsesse Mette-Marits kroniske sygdom lungefibrose, som hun fik konstateret i 2018, fået stor opmærksomhed. Den seneste tid har kronprinsessen fået det dårligere og går blandt andet med iltslange i næsen. Nyheden har tilsyneladende fået mange nordmænd til at melde sig på banen for at blive organdonorer.

I maj tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen, men fredag lød antallet på 2.178, siger Aleksander Sekowski, informationschef i organisationen Stiftelsen Organdonasjon, til mediet. Det er helt vilde tal, som vi næsten aldrig har set før, siger han og tilføjer, at der ikke er nogen tvivl om, at stigningen skyldes opmærksomheden omkring kronprinsessens helbred. I Indien var hundredvis af demonstranter samlet i New Delhi, hvor de kræver bedre forhold for unge.

Bevægelsen kalder sig Cockroach Janta Party, efter at en chefjurist har kaldt utilfredse, arbejdsløse unge i Indien for kakerlakker. Bevægelsen begyndte på nettet, men har nu holdt sin første demonstration. De unge føler sig ikke hørt af politikerne og føler ikke, at væksten i Indien kommer dem til gode. I USA fejrede New York Knicks en sejr over San Antonio Spurs i NBA's finaleserie, hvilket trak mange folk på gaden.

Nogle steder udviklede det sig voldeligt, og politiet foretog anholdelser for hærværk. Formanden for den største fagforening for politibetjente i New York, Pat Hendry, udtaler, at en sejrsfest ikke bør ende med blod. Finaleserien er bedst ud af syv, og Knicks har vundet de to første kampe. Næste kamp spilles i New York natten til tirsdag dansk tid.

Samtidig går det dårligt for Donald Trumps popularitetsmålinger, men det gør det i den grad også for Demokraterne. Kun 36 procent af amerikanerne synes, at de gør det godt. Det skyldes især, at de ikke er i stand til at finde en leder, der kan udfordre Donald Trump, lyder det fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. I Storbritannien blev Peter Phillips, søn af prinsesse Anne, gift med sygeplejersken Harriet Sperling ved en privat ceremoni i Gloucestershire.

Kong Charles var med til vielsen og tog senere videre til hestevæddeløbet Epsom Derby. Paraplyer måtte tages i brug i det britiske sommervejr, og parrets tre døtre fra tidligere forhold var brudepiger. På tværs af Storstrømmen fejrer man i dag, at der er kommet en ny bro mellem Sjælland og Falster, hvilket forbinder regionerne bedre





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