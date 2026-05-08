USA's tidligere ambassadør bekymret over konflikt mellem Trump og paven

Ken Hackett, der tidligere var USA's ambassadør i Vatikanet, udtrykker bekymring over den nuværende konflikt mellem den amerikanske regering og pave Leo. Han mener, at det er svært at genoprette tilliden, indtil der er fundet en varig løsning på konflikten i Mellemøsten.

Ken Hackett, der tidligere var USA 's ambassadør i Vatikanet , udtrykker bekymring over den nuværende konflikt mellem den amerikanske regering og pave Leo. I et interview med Kristeligt Dagblad bemærker den 79-årige Hackett, at det er usædvanligt og uproduktivt, at den amerikanske præsident, Donald Trump , indlader sig i en offentlig disput med den katolske kirkes overhoved.

Hackett, der blev udnævnt af præsident Barack Obama i 2013, har fulgt med i de seneste udviklinger, hvor Trump har kritiseret paven for hans fredsappeller og samtidig delt AI-genererede billeder af sig selv som en slags Jesus-figur. Denne provokation har ført til en forværret relation mellem de to parter, selvom den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio for nylig forsøgte at rense luften ved et møde med paven i Det Apostolske Palads.

En amerikansk talsperson udtalte efter mødet, at det understregede det stærke forhold mellem USA og Vatikanstaten, men Hackett er skeptisk. Han mener, at det vil være svært at genoprette tilliden, indtil der er fundet en varig løsning på konflikten i Mellemøsten. Hackett, der har skrevet bogen The Vatican Code: American Diplomacy in the Time of Francis, peger på, at Vatikanet tidligere har spillet en afgørende rolle som mægler i internationale konflikter, herunder genoptagelsen af diplomatiske forbindelser mellem USA og Cuba.

Han understreger, at et produktivt forhold til Vatikanet kræver tillid og samarbejde, hvilket er svært at opnå i den nuværende politiske situation. Den nuværende amerikanske ambassadør i Vatikanet, Brian Burch, har forsøgt at nedtone konflikten, men Hackett er ikke overbevist om, at det vil lykkes. Han mener, at præsident Trumps skiftende dagsorden og provokerende udtalelser gør det næsten umuligt at etablere et konstruktivt forhold.

Hackett, der har en baggrund i hjælpeorganisationen Catholic Relief Services, understreger, at pavens rolle som fredsstifter er afgørende, og at kirken vil fortsætte med at fordømme krig, indtil der er nået en fredsaftale. Han henviser til pave Johannes Paul II's kritik af krigen i Irak som et eksempel på kirkens vedvarende engagement i fredsarbejdet. I en tid, hvor verden står over for flere internationale konflikter, er det vigtigt, at USA og Vatikanet kan samarbejde, mener Hackett.

Han håber, at den nuværende konflikt kan løses, men er skeptisk over for, om det vil ske, før der er fundet en løsning på de pågående krige i Mellemøsten





