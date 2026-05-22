USA's store konsulat i Nuuk fejres med feststemning

USA's ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt en opening address during the celebration of the opening of the US's newbig consular general building in Nuuk. There were also hawaiian music ensemble and singing of the USA and Greenland's national anthem. The turnout was so huge that some protesters held their own mini-demonstrations.

USA 's store konsulat i Nuuk blev åbnet for en stor fest med hawaiiansk musik og afsyning af amerikansk og grønlandsk nationalsang. USA 's ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt en afføringer åbningstale og fortalte, at Grønlands befolkning havde bygget et stærkt samfund, og at USA og Grønland altid ville være naboer, uanset hvilken fremtid de beslutter.

På et tidspunkt blev demonstranter samlet, og demonstrationen var kun en bevægelse bag konsulatet, da arrangørerne af demonstrationen følte sig utilfredse med den amerikanske regering. DR's Cecilie Kallestrup stod midt i demonstrationen og fortalte, at demonstranterne vendte simpelthen ryggen til konsulatet. Tidligere holdt amerikanerne til i et lille rødt træhus på havnen, mens det nye domicil var et 3.000 kvadratmeter stort konsulat midt i byen





