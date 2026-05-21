USA's nye konsulat i Nuuk åbnes blandt politisk modstand og planlagt protest

USA's nye konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk indvies i dag i moderne faciliteter på 3000 kvadratmeter. Åbningen sker midt i anspændte forhold mellem USA og Grønland, og flere grønlændere planlægger en organiseret protest foran bygningen. Grønlands regeringsleder deltager ikke i ceremoni, mens USA's ambassadør vægt på de nye muligheder.

De nye og moderne lokaler til USA's konsulat i Nuuk bliver officielt indviet i dag, hvilket markerer en betydelig udvidelse af amerikansk tilstedeværelse i Grønland .

Siden 2020 har konsulatet været placeret i et lille rødt hus på havnen, som blev lånt af Arktisk Kommando. Flytningen til de nye store faciliteter på 3000 kvadratmeter fylder betydeligt i den grønlandske hovedstad, især fordi relationerne mellem USA og Grønland for tiden er anspændt. Denne geografiske og fysiske udvidelse af amerikansk diplomati har rejst bekymringer blandt dele af den grønlandske befolkning og politiske kredse om omfanget og hensigten bag sådan en stor konsulatsudvidelse.

Spørgsmålene lyder på, hvorfor der er behov for så store lokaler til et konsulat i så lille en region, og hvad det kan tyde på for fremtidig amerikansk indflydelse i landet. Stemningen blandt grønlændere er delt angående åbningen af det nye konsulat. Nogle borgere mener, at det er acceptabelt, at amerikanerne tager et skridt tættere på, mens andre finder udviklingen ubehagelig, især i lyset af de seneste begivenheder og den generelle politiske spænding.

En grønlandsk kvinde ved navn Parnûna udtrykte sin skepticisme og forklarede, at Grønland efter hendes mening ikke har behov for USA's øgede tilstedeværelse i landet. Hun fremhævede, at hendes by er smuk, og at der ikke er behov for amerikanske institutioner på denne skala. Parnûna har meldt sig til at deltage i en demonstration, der er planlagt til senere på dagen efter den officielle åbning.

Protesten er omhyggeligt planlagt, hvor demonstranterne vil mødes foran det nye konsulat med bannere og vil stille sig med ryggen til bygningen i to minutter som et synligt tegn på deres utilfredshed med både USA og åbningen af det nye konsulat i det centrale Nuuk. Den politiske reaktion på konsulatåbningen afspejler de anspændte forhold. Jens-Frederik Nielsen, som er formand for Naalakkersuisut, Grønlands regering, deltager ikke i åbningsceremonien på trods af at være inviteret.

Hans afbud er en markering af regeringens holdning til udviklingen. De seneste dage har været fyldt med politisk turbulens, især efter besøget fra USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, som ikke har forbedret stemningen mellem landene. Alligevel viser USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, entusiasme over åbningen af det nye konsulat. Han udtrykte sin glæde over møder med grønlændere og fremhævede de mange muligheder, han ser i regionen.

Ambassadøren sagde, at han var meget begejstret for at åbne den markant udvidede amerikanske tilstedeværelse og de udvidede tjenester, der vil blive tilbudt både til grønlændere og amerikanere på stedet. Han nægtede dog at kommentere på den anmeldte demonstration, der forventes at finde sted foran konsulatet senere på dagen, og gjorde det klart, at han havde travlt med en række møder i byen





