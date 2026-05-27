USA's justitsministerium sagsøger UCLA for antisemitisme

Det amerikanske justitsministerium har anlagt sag mod University of California, Los Angeles, for angiveligt at have tolereret et fjendtligt miljø for jødiske og israelske studerende i strid med borgerrettighedsloven Title VI. Sagen er en del af en række juridiske skridt fra Trump-administrationen efter Hamas-angrebet i oktober 2023.

Det amerikanske justitsministerium har indledt en retssag mod University of California, Los Angeles ( UCLA ), med påstand om, at universitetet har overtrådt borgerrettighedslovgivningen ved at tolerere et fjendtligt miljø for jødiske og israelske studerende.

Civilretsafdelingen i justitsministeriet anklager UCLA for at have udvist bevidst ligegyldighed over for udbredt antisemitisme på campus, hvilket er i strid med Title VI i Civil Rights Act. Title VI forbyder diskrimination på grund af race, farve eller national oprindelse i programmer, der modtager føderal støtte.

Ifølge justitsministeriet har universitetet undladt at gribe ind over for en række hændelser, herunder verbale overgreb, fysiske angreb og chikane rettet mod jødiske studerende i forbindelse med pro-palæstinensiske protester, der fandt sted i foråret 2024. Sagen er en del af en større indsats fra Trump-administrationen mod universiteter, som kritikere mener ikke har gjort nok for at beskytte jødiske studerende efter Hamas' angreb på Israel den 7. oktober 2023 og den efterfølgende krig i Gaza.

Protestbølgen begyndte på UCLA og spredte sig hurtigt til universiteter over hele USA og Europa. Studerende oprettede lejre, besatte bygninger og krævede, at universiteterne skulle afbryde bånd til Israel. Justitsministeriet beskriver disse protester som ulovlige og hævder, at jødiske studerende blev målrettet med antisemitiske slagord og symboler. Bill Essayli, første viceanklager i det centrale Californien, udtalte ifølge Reuters: Universiteter har en forpligtelse til at opretholde sikre og inkluderende rammer for alle studerende.

Han tilføjede, at universiteter, der overtræder borgerrettighedslovgivning ved gentagne gange at undlade at beskytte jødiske studerende mod antisemitisme, vil blive holdt ansvarlige. Sagen mod UCLA er den seneste i en række lignende sager, som Trump-administrationen har anlagt mod institutioner som Columbia University og University of Michigan. UCLA's rektor Julio Frenk afviser kraftigt anklagerne og hævder, at universitetet har taget konkrete skridt for at bekæmpe antisemitisme.

I en erklæring sagde han: Lad mig være klar: påstanden om, at UCLA har været passiv over for antisemitisme, er simpelthen forkert. Frenk fremhævede, at universitetet har styrket sikkerheden på campus, iværksat obligatorisk træning mod hadforbrydelser og indført nye rapporteringsmekanismer for chikane. Han understreger, at UCLA fordømmer alle former for diskrimination og har en lang historie med at fremme mangfoldighed og inklusion.

Retssagen forventes at få betydelige konsekvenser for universitetssektoren, da den kan skabe præcedens for, hvordan institutioner skal håndtere spændinger mellem ytringsfrihed og beskyttelse af minoritetsgrupper. Mange eksperter mener, at sagen vil teste grænserne for universiteters ansvar for at sikre et sikkert læringsmiljø, samtidig med at de respekterer studerendes ret til at protestere. Domstolsbehandlingen ventes at tage flere måneder, og resultatet vil blive fulgt nøje af såvel fortalere for palæstinensiske rettigheder som jødiske organisationer





