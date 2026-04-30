USA's øgede interesse for Grønland: Danmark står over for hårde valg

Eksperter advarer om, at USA's interesse for Grønland kan føre til en ny geopolitisk kamp, der vil påvirke Danmark og den internationale magtbalance. Samtidig står norske medier over for alvorlige konsekvenser efter kritisk dækning af det kongelige hus.

Internationale konflikter, politiske spændinger og nye økonomiske tiltag har fyldt dagsordenen i den seneste tid. Ifølge Charles Myer, en tidligere rådgiver for flere prominente amerikanske politikere, lever Donald Trumps ambition om at erhverve Grønland i bedste velgående.

Myer understreger, at det blot er et spørgsmål om tid, før USA igen retter fokus mod Grønland og intensiverer presset på Danmark. Han vurderer, at Danmark kan blive tvunget til at indgå en aftale med USA, muligvis i samarbejde med andre allierede, og at en sådan aftale kan komme inden for det næste år. Ifølge Myer kan Danmark også blive mødt med krav om at begrænse russisk og kinesisk aktivitet i området.

Derudover fremhæver han, at USA kan få særlige rettigheder til Grønlands værdifulde råstoffer, herunder sjældne jordarter, hvilket kan have betydelige konsekvenser for den internationale magtbalance. Myer mener, at der er politisk vilje til at støtte Danmark, men han tvivler på, at den reelle opbakning vil være tilstrækkelig, hvis presset fra USA stiger. Dermed tegner der sig et billede af en sag, der langt fra er afsluttet og som kan få stor betydning for både Danmark, Grønland og den internationale magtbalance.

I en parallel udvikling har norske medier været i centrum for en kontrovers, efter at de stillede hårde spørgsmål til kronprinsesse Mette-Marit. Nu får det alvorlige konsekvenser for det norske medielandskab, da flere medier står over for økonomiske sanktioner og begrænsninger i deres dækning af det kongelige hus. Dette skaber en debat om ytringsfrihed og medieansvar i Norge, mens Grønland-sagen fortsat udvikler sig med usikre konsekvenser for den nordiske region





