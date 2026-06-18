USA's forsvarsminister kalder Nato en 'papirtiger' og kræver større europæisk ansvar

Den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth har udtalt, at Nato har været en papirtiger og envejstrafik for længe. Han varsler store ændringer i alliancen og kræver, at europæiske lande øger deres forsvarsudgifter til fem procent af BNP.

Den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth har i en opsigtsvækkende udtalelse kaldt Nato for en papirtiger og anklaget de europæiske medlemslande for ikke at have bidraget tilstrækkeligt til alliancens forsvar.

Udtalelsen faldt under et pressemøde i Bruxelles, hvor Hegseth samtidig varslede store ændringer i Natos struktur og finansiering. Ifølge Hegseth har USA i årevis betalt en uforholdsmæssig stor del af Natos forsvarsudgifter, mens europæiske lande har ladet stå til og ikke investeret nok i deres eget forsvar. Han henviste til, at Nato har været en envejstrafik alt for længe, og at det er på tide, at Europa tager føringen.

Hegseth understregede, at Pentagon vil gennemgå USAs militære tilstedeværelse i Europa inden for de næste seks måneder. Målet er at sikre, at Nato hurtigt og irreversibelt bevæger sig mod, at Europa påtager sig en større del af forsvarsbyrden. Konkret betyder det, at USAs fremtidige bidrag til Nato vil afhænge af, om de øvrige medlemmer lever op til målet om at bruge fem procent af deres BNP på forsvar.

Det er en test, som nogle lande ikke vil bestå, mens andre består den med bravur, lød det fra Hegseth. Han nævnte ikke specifikke lande, men det er velkendt, at mange sydeuropæiske lande som Italien, Spanien og Grækenland ligger langt under Natos målsætning. Udtalelsen har vakt bekymring i europæiske hovedstæder, hvor man frygter, at Trumps administration vil nedtrappe USAs engagement i Nato.

Flere eksperter påpeger, at Hegseths retorik minder om tidligere præsident Trumps kritik af alliancen, og at den kan føre til en svækkelse af det transatlantiske samarbejde. Samtidig har der været reaktioner fra europæiske ledere, der understreger vigtigheden af at opretholde en stærk Nato-alliance. Den tyske forsvarsminister kaldte udtalelsen for uheldig og sagde, at Europa allerede er i gang med at øge sine forsvarsinvesteringer.

Også Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, forsøgte at dæmpe gemytterne ved at minde om, at alliancen har stået sammen i 70 år. Analytikere vurderer, at Hegseths udspil kan blive et centralt tema på det kommende Nato-topmøde i Washington. Der er lagt op til intense forhandlinger om byrdefordeling og fremtidige forsvarsforpligtelser. Samtidig rejser spørgsmålet sig, om Europa er i stand til at tage et større ansvar for eget forsvar uden amerikansk støtte.

Flere lande har allerede annonceret forsvarsstigninger, men de fleste ligger stadig langt fra fem procent-målet. Hegseths ultimatum kan presse flere lande til at handle hurtigere, men det kan også skabe splittelse i alliancen, hvis nogle lande ikke kan eller vil leve op til kravene. Set i et større perspektiv afspejler Hegseths udtalelser en grundlæggende ændring i USAs udenrigspolitik under Trump-administrationen.

Fra at være garant for europæisk sikkerhed ønsker USA nu at nedtrappe sin rolle og lægge mere ansvar over på europæerne. Dette sker samtidig med, at truslen fra Rusland er på sit højeste siden den kolde krig, og at krigen i Ukraine fortsætter. Det stiller Europa over for et strategisk dilemma: Skal man efterkomme USAs krav og dermed bevare alliancens styrke, eller risikerer man, at USA helt trækker sig ud af Nato?

Under alle omstændigheder står det klart, at Nato står foran en af de største omvæltninger i sin historie





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