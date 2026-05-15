USA's Donald Trump and China's Xi Jinping hold bilateral talks in Beijing

The text describes the first day of bilateral talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping in Beijing. The talks focused on strengthening relations between the two countries and discussing important issues such as the Iran nuclear deal and the Strait of Hormuz.

USA's Donald Trump og Kinas Xi Jinping under en statsbanket i Beijing i aftes. (Foto: © Evan Vucci, Reuters/Ritzau Scanpix) - Forhåbentlig vil vores forhold til Kina være stærkere og bedre end nogensinde før!

, lød det i nat dansk tid fra Trump i slutningen af et længere opslag på Det fremgår af et interview med Fox News, lavet efter første dag med bilaterale møder. Heri lyder det blandt andet fra Trump, at Xi skal have tilbudt sin hjælp i forhold til at komme en aftale mellem USA og Iran nærmere. Han sagde, at de køber meget af deres olie dér, og at de gerne vil fortsætte med det.

Han vil gerne se Hormuzstrædet åbent, tilføjer Trump. - Enhver, der køber så meget olie, har naturligvis en eller anden form for relation til dem (Iran, red. ), men han sagde: 'Jeg vil meget gerne hjælpe, hvis jeg på nogen måde kan være til hjælp,' siger Trump til Fox News-værten Sean Hannity. Landets udenrigsministerium har dog efter Trumps interview opfordret til, at våbenhvilen mellem USA og Iran må fortsætte, skriver CNN.

- At finde en hurtig vej til en løsning vil gavne både USA og Iran samt landene i regionen og verden som helhed, udtaler en talspersonen ifølge mediet til en statslig tv-station. Her skal det videre lyde, at 'nu hvor våbenhvilen har åbnet mulighed for forhandlinger, så bør den dør ikke lukkes igen', og at 'søfartsruterne bør genåbnes så hurtigt som muligt'.

Talspersonen fra Kinas udenrigsministerium skal videre oplyse, at Xi og Trump har diskuteret 'vigtige spørgsmål vedrørende begge lande og verden og nået frem til en række nye forståelser.

' USA's præsident har en række topchefer med sig til Kina. Og i interviewet med Fox News lyder det desuden, at han under besøget har sikret sig flere aftaler om kinesiske køb af amerikanske produkter. Ifølge Trump kommer Kina således til at købe 'en masse' amerikanske landbrugsprodukter. Desuden skal Kina have nikket ja til at købe olie fra USA, og Trump har fået lovning på, at Xi Jinping vil købe 200 amerikanske Boeing-fly, siger han i interviewet.

- 200 af de store. Det er rigtig mange fly. Boeing havde håbet at sælge 150, men de fik en bestilling på 200, lyder det således fra Donald Trump. I interviewet spørger Fox News-værten Sean Hannity, hvad Kina så omvendt ønsker sig fra USA





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bilateral Talks China Iran Strait Of Hormuz US-China Relations Donald Trump Xi Jinping

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

USAs og Kinas møde i Beijing: En svær opgave for TrumpDonald Trump og Elon Musk mødes i Beijing for et opsigtsvækkende fælles fremstød. Mötet er en svær opgave for Trump, da han skal stå ansigt til ansigt med Kinas mægtige leder, Xi Jinping. Mötet kan have betydning for forholdet mellem USA og Kina.

Read more »

Donald Trump's Relationship with Xi Jinping and the StakesA former top advisor, John Bolton, has criticized President Trump's relationship with Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, stating that they see him as an easy target. Trump has praised Xi Jinping in strong terms, but Bolton sees their relationship as 'not so good'.

Read more »

Donald Trump's Warm Welcome in Beijing from Xi JinpingDonald Trump, the US President, received a warm welcome from Xi Jinping, the Chinese President, in Beijing. They held a two-day summit, discussing trade, military relations, and the ongoing conflict with Iran.

Read more »

Donald Trump og Xi Jinping mødes i Kina - bekymringer om våbenhandel til TaiwanEt ventet møde mellem Donald Trump og Xi Jinping er natten til torsdag gået i gang i den kinesiske hovedstad. Forud for mødet har den amerikanske præsident nemlig udtalt, at han vil drøfte det amerikanske våbensalg til Taiwan med den kinesiske præsident. Og dét er en udtalelse, der har sat gang i bekymringer for de 23 millioner beboere på den selvstyrende ø, som Kina flere gange har gjort krav på.

Read more »